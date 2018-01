CTP, amendat de Consiliul pentru Combaterea Discriminării fiindcă ar fi comparat-o pe Viorica Dăncilă cu o specie de maimuţă. Ce spune jurnalistul

Colegiul director al CNCD a votat în unanimitate o hotărare prin care jurnalistul Cristian Tudor Popescu este amendat contravenţional cu 1.000 de lei pentru că a comparat-o pe Viorica Dăncilă cu un pavian cu mantie (o specie de maimuţă), anunţă agenţia HotNews

CNCD a considerat că asocierea reprezintă hărţuire şi încalcă dreptul la demnitate.

Cu aceeaşi sumă, pentru lipsa de reacţie, a fost amendat şi Cosmin Prelipceanu, moderatorul emisiunii de la Digi 24 în care CTP a făcut comparaţia sus menţionată.

Hotărârea poate fi atacată în contencios administrativ.

CNCD s-a autosesizat după afirmaţiile lui CTP din cadrul „Jurnalului de Seară“ din data de 16 ianaurie, imediat după nominalizarea Vioricăi Dăncilă pentru funcţia de prim-ministru. Potrivit Paginademedia.ro, într-o intervenţie telefonică, CTP a afirmat: „Este absolut incorect ce fac, dar uitaţi, coafura aceasta îmi aminteşte de pavianul cu mantie. Este o specie pe cale de dispariţie. Nu pot să nu mă gândesc. Este exact modul cum este aşezată podoaba capilară a pavianului cu mantie.“





„Cât mi-au dat?", a întrebat jurnalistul când a fost contactat de Adevărul. Cristian Tudor Popescu a catalogat apoi decizia CNCD drept „profund părtinitoare".







Maimuţa în cauză FOTO Digi





Jurnalistul a explicat şi de ce consideră nedreaptă amenda, susţinând că autosesizarea s-a făcut pe baza unui articol de presă: „Autosesizarea a fost a unui singur membru din acest Consiliu, nu s-a făcut nicio reclamaţie, nici măcar doamna Dăncilă nu a făcut. Această autosesizare se bazează pe reproducerea unei ştiri de pe site-ul stiripesurse cu titlul: CTP o compară cu o maimuţă pe doamna Dăncilă. Un titlu mincinos, precum şi comentariile redactorului. Ce am spus eu la Digi era incorporat în această aşa zisă ştire de la stiripesurse. Un fake news! Aşadar, în loc să mi se trimită ca probă ce am spus eu la Digi 24 mi se trimite o aşa zisă ştire. Din acest motiv, din start, am considerat acest demers al acestui organsim drept părtinitor."





CTP a subliniat că pentru orice om de bun simţ este foarte clar că a făcut o observaţie cu privire la coafura doamnei prim ministru şi nicidecum la adresa persoanei sale. „N-am comparat-o niciun moment pe doamna Dăncilă cu o maimuţă. Nicidecum!“, a spus răspicat CTP.





„O nedreptate care îmi ridică mari semne de întrebare cu privire la obiectivitatea acestui organism“







Întrebat dacă va contesta decizia CNCD, jurnalistul a replicat: „Mergem în instanţă! Consider că ce a făcut CNCD în cazul de faţă este o nedreptate flagrantă. Vom vedea ce spune si instanţa. Oricum, eu mă consider categoric nevinovat şi aceasta este o nedreptate care îmi ridică mari semne de întrebare cu privire la obiectivitatea acestui organism“.





„E o deosebire ca de la cer la pământ. Dacă spun despre tine ca eşti o maimuţă sau semeni cu o maimuţă, e una, iar dacă spun că modul în care ţi-ai aranjat părul aduce cu cel al unei specii de maimuţe, asta nu înseamnă nicidecum că te-am făcut maimuţă“, a adăugat Cristian Tudor Popescu.

Pe 19 ianuarie, comentând pentru Digi 24 faptul că CNCD s-au autosesizat, jurnalistul a apreciat ironic viteza impresionantă a instituţiei.

„Când s-a întâmplat asta (declaraţia pe care a făcut-o - n.r.)? (...) Cred că acum 48 de ore. Ce viteză de reacţie, domnule, are Consiliul nostru pentru Combaterea Discriminării! Foarte bine, sunt vigilenţi, domnule! Înţeleg că şi CNA-ul are o problemă...“, a declarat CTP.

Jurnalistul susţine şi că observaţia sa este de natură estetică şi nu se leagă de un aspect fizic al doamnei premier. „Unde o compar eu pe doamna Dăncilă cu o maimuţă?! Nu m-am referit la figura dânsei, nu m-am referit la făptură în general. M-am referit la aranjamentul părului, care reprezintă o opţiune a doamnei. Nici măcar nu l-am contestat. Am observat doar o similitudine cu modul în care e aşezata coama acestei specii de maimuţe „pavianul cu mantie. Deci, nu am comparat-o, în niciun caz, după cum orice om de bun simţ îşi dă seama, pe doamna cu o maimuţă“, a explicat CTP pentru Digi 24.