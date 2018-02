Cine este Pavel Sfera, sosia lui Bono, concurent în prima ediţie „Românii au talent“: „Uite că Bono e român. Eşti o apariţie. Totul te ajută“ VIDEO

Pavel Sfera, care seamănă foarte bine cu Bono, este născut în Iugoslavia din părinţi români, originari din zona Banatului.

Tatăl lui a făcut închisoare în fosta Iugoslavie, vreme de 10 ani, după care au reuşit să plece în SUA, unde s-au stabilit ulterior. Pavel Sfera mai are cinci fraţi. Pentru că avea doar patru ani când a ajuns în America, bărbatul nu vorbeşte foarte vine limba română.

Când Pavel avea 14 ani, U2 şi-a făcut debutul în 1980 cu albumul „Boy“. Ulterior, lumea a început să-i spună că seamănă cu solistul Bono. Dar mulţi ani nu s-a gândit la asta, interesele sale muzicale fiind altele: studia pianul şi opera.

În 2001, după ce a murit tatăl său, bărbatul a semnat cu o agenţie care a rezervat impersonatori de celebrităţi, scrie Libertatea.

Cu timpul, a început să fie tot mai căutat şi, după cum el însuşi mărturiseşte, a fost chiar dublura celebrului artist, în diverse situaţii.

Pavel Sfera povesteşte că a lucrat 20 de ani în construcţii cu tatăl său, dar acum îl imită pe solistul U2. „El are 57 de ani, eu am 42, el este căsătorit cu o femeie de 40 de ani, eu sunt singur, el are 4 copii, eu nu ştiu câţi, el este bogat, eu nu prea“, a glumit concurentul despre diferenţele dintre el şi Bono.





Bono FOTO Getty Images

Momentul a reprezentat un adevărat spectacol, publicul s-a ridicat în picioare, iar Smiley şi Pavel au venit în faţa scenei pentru a vedea totul din primul rând. „Te uiţi la el şi zici: Bă, eşti prost?! Zici că e el!“, spune Smiley uluit de prestaţia concurentului Pavel Sfera, care a trecut în etapa următoare în aplauzele tuturor.

Cei patru membri ai juriului au fost încântaţi de prezenţa sosiei artistului pe scenă şi chiar şi-au scos telefoanele mobile pentru a filma numărul acestuia. La sfârşit, Andi Moisescu a fost încântat să afle că „cea mai bună copie a lui Bono este român“.





„Eram convins că e o legendă şi că Bono nu e irlandez. Uite că e român. Eşti o apariţie. De prima dată când ai intrat pe scenă. Totul te ajută, de la înălţime, păr, ochi şi voce“, a comentat Andi Moisescu.

Cu toate astea, Florin Călinescu a fost cel care a ţinut să-i facă o observaţie sosiei lui Bono: „Mai ai de lucrat la acele note înalte“.