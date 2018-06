Cine sunt finaliştii „The Four - Cei 4“ şi când va avea loc marea finală a show-ului  de la Antena 1 VIDEO

Marea finală „The Four- Cei 4“ de la Antena 1 va avea loc sâmbătă, 9 iunie FOTO Antena 1

Ultima ediţie „The Four – Cei 4“ dinaintea finalei a început cu şi mai multe emoţii pentru Cei 4. În public, s-au aflat alături de ei, toţi cei care de-a lungul emisiunii au reuşit să ocupe un scaun şi care au şanse sa revină în marea finală: Angelo Simonică, Alex Florea, Lu Chan, Nicoleta Nucă, Anastasia Sandu, Izabela Simion, Ruxandra Anania, Francesca Ilie, Dragoş Udilă şi Amalia Uruc.

Marea finală „The four – Cei 4“ va avea loc sâmbătă, 9 iunie, când telespectatorii vor putea afla cine sunt cei doi foşti concurenţi întorşi în competiţie datorită votului publicului. Seara a fost deschisă de Cristian Goaie, care cântă de un an într-o trupă de mai bine de un an, însă spune că e nevoie de multă luptă pentru a intra pe piaţa muzicală. Cristian s-a apucat de muzică după că l-a văzut pe fratele său, Alex Florea, care s-a aflat şi el în sală pentru a-l susţine. „Ai o voce foarte frumoasă, dar mai ai câţiva ani de cântat“, i-a spus Feli. Membrii juriului au fost cu toţii de acord că Goaie are potential, însă nu şi că ar merita în prezent să intre la un duel, astfel că voturile au fost negative. „Mi-ar fi plăcut să ajungem amândoi în finală, cred că merita măcar o şansă la duel“, a spus Alex Florea despre fratele său.

Cunoscut românilor după apariţia sa la „X Factor“ în sezonul 7, Anton Banaghan a reuşit să stârnească reacţii dintre cele mai diverse din partea juraţilor. „Anton, cântă te rog, apoi vom vedea şi întrebările. Eu am votat deja“, i-a spus Carla’s Dreams, iar după primele versuri, Feli a anunţat că şi ea şi-a dat votul.

Calităţile sale şi aplauzele în picioare primite de Anton nu l-au convins însă şi pe Cheloo, care iniţial i-a dat lui Anton un vot negativ. „Voi glumiţi?! Acesta este cel mai fain timbru din concurs!“, a răbufnit însă Carla’s Dreams, care alături de Antonia şi Feli au reuşit apoi să îl convingă pe colegul lor jurat să îi dea o şansă lui Banaghan să intre la duel.

Aşadar, Anton a primit şansa de a îl provoca la duel pe Vlad, după cum a ales. Aflat însă în concurs de mai multe ediţii şi cu multe dueluri la activ, Vlad Musta a dovedit încă o dată de ce şi-a câştigat locul între Cei 4 şi, mai ales, de ce a reuşit să şi-l păstreze atâta vreme! „Vlad, ai crescut atât de frumos de la un episod la altul, te aplaud!“, a spus Feli. Vlad a devenit astfel, cu ajutorul votului publicului, primul finalist la ”The Four – Cei 4”. Decizia a emoţionat-o pe Antonia, care nu i-a putut abţine lacrimile şi a mers după Anton şi l-a îmbrăţişat. „Se vede că el este născut pentru acest lucru şi merita să câştige. Vreau să îl ajut cumva”, a spus artista.

Kio susţine că n-ar fi fost niciodată de accord să participle la o emisiune, dar tot unul dintre foştii Cei 4 a fost cel care l-a convins! „Am venit să îl răzbun pe fratele Lu’Chan, datorită lui am venit. Ştiu că facă treabă bună şi că sunt atât de jmecher încât să pot lua un loc acolo”, a spus Kio, care susţine că a reuşit să facă 30 de milioane de vizualizări pe You Tube într-un singur an, cu piesele sale.

Chiar dacă Kio a reuşit să ridice sala în picioare, Cheloo a fost cel care s-a declarat dezamăgit observând că muzica sa seaman foarte mult cu cea făcută de Lu’Chan. „Aveţi chiar versuri similare! Este cea mai amuzantă situaţie – ai făcut un cover după Lu’Chan sau cine a scris primul piesa?”, a întrebat Cheloo. Kio a încercat să explice că cei doi compun separat, însă există influenţe între ei datorită faptului că sunt prieteni apropiaţi. „Vorbim despre aceleaşi lucruri, dar în moduri diferite”, a spus şi Lu’Chan. Kio nu a primit însă şi votul lui Cheloo pentru a putea continua drumul său la „The Four – Cei 4”.

Amir Abo Zayed, un profesor de chitară de origine palestiniană, a fost concurentul care a ajutat-o pe Maria Cojocaru să devină cea de-a doua finalistă a serii. „Tot ce mi-am propus până la vârsta aceasta, eu am realizat, lucrez cu oameni importanşi din domeniu şi am ajutat la multe piese care se ascultă acum pe radio. Am reuşit să mă infiltrez printre artiştii din România, dar acum vreau un loc la masă“, a spus Amir, care este şi cel mai bun prieten al Alexandrei Crişan.

Fără prea mari emoţii, Amir a primit toate voturile juraţilor, astfel că a decis să o provoace la duel pe Maria. „Aţi fost amândoi extraordinari, cred că Amir interpretează, în timp ce Maria cântă”, a remarcat Cheloo, iar colegii săi juraţi au accentuat şi ei faptul că, deşi interpretarea lui Amir le-a plăcut mai mult, Maria a dovedit de fiecare data că este un artist cu personalitate. În mod surprinzător, duelul celor doi s-a încheiat cu o îmbrăţişare între Maria şi Amir, care s-au încurajat reciproc. Alexandra a fost însă cea care l-a certat apoi pe Amir, reproşându-i că nu a ascultat-o atunci când l-a sfătuit să îl aleagă pe Marcel, pentru că ar fi avut mai multe şanse de câştig.

Diana Astrid, care face muzică de aproape 12 ani, a luat decizia riscantă de a cânta o piesă proprie la prima sa apariţie la „The Four – Cei 4“. „Nu pot să spun că ai evoluat foarte mult din punct de vedere al cântatului, dar ai început să te manifeşti ca artist şi chiar dacă nu te văd că treci mai departe, eu aş vrea să te văd la duel. Mie îmi place genul acesta de atitudine!”, i-a spus Cheloo, care a întâlnit-o pe Astrid şi pe scena „X Factor“. Din păcate, Feli şi Carla’s Dreams nu i-au oferit voturile necesare, deşi au încurajat-o să continue să scrie şi să cânte.