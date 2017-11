Cine sunt concurenţii care intră în galele live de la Vocea României VIDEO

Ultima ediţie din etapa duelurilor a fost urmărită de peste 1,2 milioane de telespectatori din întreaga ţară. 32 de concurenţi, câte opt din fiecare echipă, vor evolua în galele live care încep vinerea viitoare.

Echipa Smiley a dat startul ultiemlor confruntări. Primul duel i-a avut ca protagonişti pe Ioana Barbă şi Dima Trofim, cu piesa „Somebody that I used to know“.

În cel de-al doilea moment, Olga Roman şi Laura Voinu au interpretat melodia „Iubirea schimbă tot“, singura piesă în limba română aleasă de Smiley pentru echipa sa.

Ioana şi Olga au fost cele care l-au convins pe antrenorul lor că merită să meargă mai departe.