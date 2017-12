Cine sunt cei 8 semifinalişti de la „Vocea României“: ediţia de 1 decembrie a fost dominată de piese româneşti VIDEO

Ştefan Ştiucă a făcut de fiecare dată spectacol pe scena „Vocea României“, iar vineri seară a fost scos din zona lui de confort. Concurentul a interpretat melodia „Drumurile noastre“, reorchestrată pentru el, şi i-a încântat pe toţi cu salbăticia şi curajul cu care a abordat-o.

Laurenţiu Mihaiu a cântat piesa „Baby“ de la Iris, descoperindu-şi astfel vocea de cap. Vocea lui a transmis foarte multă putere şi determinare, iar el a fost felicitat şi lăudat de către antrenori pentru această prestaţie.

Meriam Jane Ndubuisi a cântat pentru prima dată în limba română şi a făcut-o magistral. Concurenta a adus emoţia prin piesa „Mai frumoasă“ a Laurei Stoica, a reuşit să-şi pună perfect amprenta asupra întregului moment şi a uluit publicul cu timbrul ei vocal unic.

La final, doi concurenţi merg în semifinală: Ştefan Ştiucă – preferatul publicului şi Meriam Jane Ndubuisi – alegerea lui Tudor.

Echipa Lori

Amalia Uruc a urcat prima pe scenă, a cântat melodia „Inimă, nu fi de piatră“ şi a transmis foarte multă sensibilitate şi bucurie, iar Tudor i-a admirat atât interpretarea muzicală, cât şi pe cea teatrală.

Diana Brescan s-a transpus complet în piesele pe care le-a cântat aseară, „Pedepseşte-mă, dar nu pleca“ şi „Ochii tăi“, iar antrenorii au fost încântaţi de reprezentaţia concurentei.

Adriana Ciobanu a cântat o melodie de poveste, „I'm wishing“, din filmul de animaţie Albă-ca-Zăpada, şi a creat un moment plin de visare şi de căldură.

Zsuzsanei Cerveni i s-a spus la „Vocea României“ că are alură de star, iar ea a întărit acest lucru în fiecare etapă a competiţiei. Aseară a cântat „Highway to heaven“, iar Lori a fost mândră de prestaţia ei şi de faptul că o are în echipa ei.

Chiar dacă toate cele patru concurente au avut momente incredibile, numai două merg mai departe în competiţie: Diana Brescan - favorita publicului şi Zsuzsana Cerveni - alegerea lui Lori.

Echipa Smiley

Octavian Casian are un timbru unic în competiţie, iar aseară a adus o explozie de forţă şi energie pe scenă. Concurentul a interpretat piesa „Ziua vrăjitoarelor“, iar antrenorii s-au ridicat de pe scaune şi au trăit la intensitate maximă întregul moment.

Pentru Paul Bătinaş a fost o seară specială, iar acest lucru l-a transmis şi prin interpretarea originală a piesei „Cerul“. Tudor a apreciat foarte mult alegerea muzicală şi curajul de a cânta o melodie atât de dificilă.

Ana Munteanu a fascinat antrenorii şi publicul în fiecare etapă, iar vineri a continuat în aceeaşi notă. Ana a cântat melodia „Of, inimioară“, iar Despot a declarat că este primul cumpărător al unui bilet la concertul ei.

Amir Arafat a adus senzualitatea şi pasiunea tango-ului în cel de-al treilea live. Concurentul a interpretat în mod original melodia „Mă ucide ea“, a condus-o prin foarte multe nuanţe, s-a dăruit complet publicului şi a reuşit să cânte şi să transmită extraordinar.

În cele din urmă, doi concurenţi merg în semifinală: Ana Munteanu – aleasă de public şi Amir Arafat – alegerea lui Smiley.

Echipa Despot

Mano Botond Raduly a cântat aseară melodiile „Lume, lume“ şi „House of the rising sun“ şi a fost la înălţimea aşteptărilor antrenorului său. Concurentul a demonstrat încă o dată că are o voce uriaşă, care a fost pusă în valoare extraordinar de piesele alese.

Andreea Dragu a interpretat melodiile „Move over“ şi „Cea mai tare piesă“, a avut atitudine şi a cucerit antrenorii cu forţa şi claritatea timbrului ei vocal şi cu reprezentaţia incredibilă. Pentru Smiley a fost o adevărată surpriză alegerea Andreei, pe care a felicitat-o.





Robert Piţa a cântat piesa „Azi vii, mâine pleci“, iar antrenorii au apreciat starea lui de pe tot parcursul momentului prezentat aseară. Chiar dacă a avut mici scăpări, vocea lui Robert a sunat foarte bine şi a ajuns la sufletul publicului.

Andrada Creţu a încheiat seara celui de-al treilea live şi a adus foarte multă emoţie prin interpretarea melodiei „Vama veche“. Concurenta a cântat la pian şi voce şi a încântat cu sensibilitatea din glasul ei, combinată perfect cu forţa şi determinarea.