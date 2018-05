Cele mai promiţătoare noi seriale Netflix: poveşti fascinante şi actori de top VIDEO

Netflix continuă să îşi consolideze statutul de cea mai mare televiziune prin internet din lume cu noi producţii din ce în ce mai interesante.

„Cu peste 100 de proiecte europene lansate anul acesta, ne-am angajat să fim o voce a divertismentului european, oferind creatorilor de conţinut locali o platformă globală unde să îşi împărtăşească viziunea şi să le oferim consumatorilor din toată lumea poveşti unice şi diverse pe care să le descopere, oriunde, oricând, indiferent de locul în care se află, limbă şi origine. Şi acesta este doar începutul călătoriei noastre“, a declarat Ted Sarandos, Chief Content Officer Netflix.

Pe lângă cele zece noi producţii europene pe care vi le-am prezentat recent , dintre noile titluri Netflix ne-au mai atras atenţia trei care par numai bune de binging.

„The Alienist/ Alienistul“ – disponibil

Deja lansat pe platforma Netflix, „The Alienist“ îi are în rolurile principale pe actorii Dakota Fanning, Luke Evans şi Daniel Brühl. Serialul de zece episoade este un thriller psihologic a cărui acţiune se desfăşoară în cartierele rău famate ale New York-ului din perioada „Gilded Age“ şi îl are în prim-plan pe Laszlo Kreizler (Daniel Brühl), un psihiatru genial, preocupat obsesiv de un nou domeniu controversat - cel al tratării bolilor mintale. Acesta a găsit soluţia prin care să prindă un ucigaş nemaiîntâlnit, ale cărui tinere victime sunt supuse unor ritualuri macabre. Bazat pe romanul de succes al autorului Caleb Carr, „The Alienist“ captivează prin misterioasele crime de la început de secol şi povestea evoluţiei celui mai puternic oraş al lumii, neobosit în lupta sa de a-şi îngropa cele mai întunecate secrete.

În serial, Luke Evans interpretează rolul graficianului John Moore, în timp ce Dakota Fanning este Sara Howard, o secretară ambiţioasă, hotărâtă să devină prima femeie detectiv din oraş. În serial mai joacă actorii Brian Geraghty, în rolul comisarului de poliţie Theodore Roosevelt, Douglas Smith şi Matthew Shear, care îi interpretează pe gemenii Marcus şi Lucius Isaacson, fraţii care ajută la descifrarea misterului. Matt Lintz joacă rolul lui Stevie, un tânăr tenace angajat de Dr. Kreizler ca şofer şi curier. Robert Ray Wisdom joacă rolul lui Cyrus, valetul lui Kreizler, un bărbat cu un trecut sumbru şi care a fost adus pe calea cea bună de Kreizler, iar Q'orianka Kilcher interpretează rolul lui Mary, menajera mută a lui Kreizler cu care acesta împărtăşeşte o legătură dincolo de cuvinte.

În cadrul unui eveniment organizat de Netflix la Roma (Italia), actriţa Dakota Fanning a discutat despre personajul pe care îl interpretează – o femeie puternică pe care ceilalţi încearcă să o ţină pe loc.

„Personajul meu are aspiraţii mari, există în istorie o femeie care a fost prima angajată a poliţiei din New York, însă Sara Howard este un personaj fictiv, aşa că nu am făcut o documentare amănunţită, pentru că nu am vrut să amestec lucrurile, mi-am dorit ca Sara să fie un personaj cu totul nou. Este important, mai ales în aceste vremuri, să vedem personaje feminine puternice pe ecrane. În plus, acţiunea acestui serial se desfăşoară cu mulţi ani în urmă, când societatea le interzicea femeilor o mulţime de lucruri, deci este cu atât mai important şi interesant să vedem personaje feminine puternice din acele vremuri. Este esenţial pentru noile generaţii să înveţe din trecut, să cunoască trecutul şi cred că povestea Sarei Howard este un exemplu bun, se vede imediat aversitatea pe care o întâmpină la locul de muncă printre colegii ei bărbaţi.“

„The Rain/ Ploaia“ – 4 mai

„The Rain“ este primul serial danez marca Netflix şi va fi disponibil pe platformă începând cu data de 4 mai 2018. La şase ani după ce un virus brutal a eradicat prin intermediul ploii aproape toată populaţia din Scandinavia, doi fraţi ies din buncărul în care se adăpostiseră pentru a descoperi rămăşiţele civilizaţiei de altădată. Aceştia se vor alătura unui grup format din alţi tineri supravieţuitori pentru a porni într-o expediţie periculoasă, în căutarea unor urme de viaţă. Eliberaţi de regulile societăţii, tinerii au libertatea de a fi ei înşişi. Astfel, în plină luptă pentru supravieţuire, aceştia descoperă că şi în această lume post-apocaliptică există loc pentru iubire, gelozie şi dilemele specifice vârstei.

„The Innocents/ Inocenţii“ – 24 august

Atunci când adolescenţii Harry (Percelle Ascott) şi June (Sorcha Groundsell) fug de o viaţă represivă de familie pentru a putea fi împreună, aceştia ajung într-o extraordinară călătorie de autocunoaştere, iar June descoperă că are abilitatea incredibilă de a-şi schimba corpul.

În timp ce încearcă să controleze această nouă putere, un profesor misterios (Guy Pearce) le dezvăluie faptul că June nu este singura care trece prin experienţa ieşită din comun. În plus, acesta promite că va găsi un remediu pentru June şi că va reuşi să o readucă alături de mama ei, care o părăsise în urmă cu trei ani.

Pe măsură ce călătoria lor devine din ce în ce mai periculoasă, iubirea care îi leagă pe Harry şi pe June este testată până la un punct limită, când cei doi se confruntă cu o alegere dificilă: să lupte în continuare pentru visul lor sau să accepte faptul că vieţile lor s-au schimbat şi că e momentul să rişte totul.

„Iubirea joacă un rol important în serialul nostru, pentru că iubirea este cea mai mare putere a noastră, dar şi cea mai mare slăbiciune a noastră. Uneori iubirea ne provoacă să facem cele mai bune lucruri, dar şi cele mai rele lucruri“, a explicat actorul Percelle Ascott la conferinţa Netflix de la Roma.

„Ca toate proiectele grozave, totul începe cu un scenariu, iar eu m-am îndrăgostit pe loc de acesta. Combinaţia dintre supernatural şi iubire mi s-a părut emoţionantă, fermecătoare, mi-a amintit ce înseamnă să te îndrăgosteşti“, a declarat Elaine Pyke, producătorul executiv al serialului.