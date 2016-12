Ce programe au pregătit televiziunile pentru Crăciun: show-uri în premieră, filme noi şi concerte de colinde

Pro TV: „Jocuri de celebritate“ şi filme în premieră

Pro TV propune un program special înainte şi după Crăciun, punctele forte fiind o ediţie specială „Jocuri de celebritate“, cu Andreea Esca, Smiley, Pavel Bartoş, Magda Palimariu, aventuri inedite din lumea „Las Fierbinţi“, dar şi trei filme noi.

Înainte de Crăciun, Ştirile Pro TV au pregătit materiale speciale, în care prezintă, în cadrul campaniei „Dăruieşti şi câştigi“, poveştile unor oameni de calitate, care nu au avut noroc în viaţă, copii premianţi care locuiesc în case fără căldură sau electricitate. De sărbători, aceştia vor avea parte de o mulţime de surprize, care le vor aduce zâmbetul pe buze şi convingerea că noul an va începe cu dreptul! Materialele speciale din cadrul Ştirilor Pro TV prezinta cele mai autentice tradiţii româneşti, dar şi cum arată vacanţele românilor, în funcţie de preferinţele acestora: în România, la ski în Austria sau la temperaturi mult mai ridicate, în Dubai.

Sâmbătă, 24 decembrie, de la 20:30, Pro TV difuzează „Singur Acasă 3“, iar de la ora 22:30 filmul „Haos în familie“. Duminică, 25 decembrie, la 16:30, Pro TV aduce „Hugo“, un film cu cinci premii Oscar, care te va purta într-o aventură misterioasă! Filmul vorbeşte despre un secret lăsat de tatăl lui Hugo, care dezleagă un mister şi începe o aventură care îi va transforma pe cei din jurul său şi îi va duce într-un loc sigur şi plin de iubire. De la 20:30, călătoria continuă alături de Bilbo Baggins, în lupta împotriva întunericului, cu „Hobbitul: Bătălia celor cinci ostiri“, iar de la 23:00, o înţelegere ciudată între prieteni rupe convenţionalul şi prezintă o frumuseţea unei familii fără etichetă, în „Prieteni cu copii“.

A doua zi de Crăciun îi aduce pe Andreea Esca, Smiley, Pavel Bartoş, Magda Palimariu într-o ediţie specială „Jocuri de celebritate“, de la 20:30! Bobonete, Strunilă şi Ipate au pregătit o ediţie specială, iar din sufrageria lor, distracţia va ajunge în casele tuturor românilor! De la 22:00, „Oameni mari şi fără minte 2/ Grown ups 2“ ne va demonstra că, indiferent ce vârstă avem, suntem cu toţii copii din când în când.

FOTO Pro TV

Antena 1: premieră „Uniplay Show“, finala „X Factor“ şi concert Horia Brenciu

Zilele speciale sunt sărbătorite cu programe speciale la Antena 1, astfel încât Crăciunul românilor să se vadă cel mai bine din faţa televizoarelor, acolo unde sunt invitaţi toţi telespectatorii dornici să petreacă în familie cu bunătate, spectacol şi bucurie.

Vineri, 23 decembrie, de la ora 20:30, Antena 1 difuzează marea finală a emisiunii „X Factor“. Olga, Alex, Marcel şi Raul sunt cei patru finalişti care vinerea aceasta îşi pun la bătaie toate atuurile în finala show-ului „X Factor“. Fiecare este talentat, special şi a demonstrat că îşi merită locul în finală, însă numai unul dintre ei va fi ales câştigător al celui de-al şaselea sezon şi al marelui premiu în valoare de 100.000 de euro.

„X Factor“ îşi alege câştigătorul





Vinerea aceasta cea de-a treia Gală Live este dedicată duetelor. Vedete cunoscute de la noi vor păşi pe scena „X Factor“ pentru a cânta alături de cei patru finalişti. Aşa se face că Alex Mladin va cânta cu Sore, Raul Eregep cu Alina Eremia, Olga Verbiţchi cu Roman, solistul de la Zob şi Zdub, iar Marcel Roşca cu Alin Oprea. Spectacolul va fi total atunci când pe scenă, cei patru finalişti vor cânta live alături de mentorii lor. Iar imediat după se va da start vot: telespectatorii îşi vor putea vota favoritul prin SMS cu prenumele acestuia la 1313. Voturile celor de acasă sunt decisive pentru că după această primă sesiune de votare ultimii doi concurenţi care obţin cele mai puţine voturi pleacă acasă, iar cei doi care rămân vor intra la duel. Duelul aduce astfel multă emoţie şi trăiri intense, iar voturile telespectatorilor sunt din nou cele care vor alege marele câştigător „X Factor“. Despre cine este vorba rămâne de văzut vinerea aceasta la Antena 1, când pe scena show-ului vor mai urca pentru momente speciale şi Florin Ristei sau Alina Eremia.

FOTO Antena 1

„Te cunosc de undeva“, la final





Show-ul „Te cunosc de undeva!“ îşi alege sâmbătă, în Ajun de Crăciun, de la ora 20:00, marele câştigător al celui de-al zecelea sezon. Maria Buză şi Pepe, Adina Răducan, Nico, Lucian Ionescu şi Şerban Copoţ intră în joc pentru marele premiu de 15.000 de euro în cea mai strălucitoare, frumoasă, emoţionantă şi aşteptată gală a transformărilor din acest sezon. Punctele pentru transformările speciale pe care aceştia le-au pregătit le vor fi oferite atât de juraţii Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Andrei Aradits şi Aurelian Temişan, cât şi de colegii lor nefinalişti, Amna, Misha, Dima Trofim şi Dorian Popa.

În acest sezon, în premieră la „Te cunosc de undeva!“, ruleta le-a oferit finaliştilor posibilitatea să-şi aleagă personajele pe care doresc să le interpreteze în marea confruntare de la final de sezon. Astfel, Lucian Ionescu, tânărul actor considerat revelaţia acestui sezon, s-a hotărât să-şi joace şansa de finalist transformându-se în personajul suprem al muzicii internaţionale, Michael Jackson. Mezina show-ului, Adina Răducan, o va imita pe Beyonce, o artistă pe care o admiră foarte mult şi pe care a studiat-o intens, în timp ce Nico a ales să fie Jennifer Lopez, un personaj latin pentru care muzica şi dansul sunt ca aerul şi apa. Maria Buză şi Pepe au ales să meargă pe show şi distracţie în marea finală, transformaţi în Marc Antony şi Alexander Delgado, pe când Şerban Copoţ va fi Mr. Grinch, un personaj colorat, dificil şi amuzant care încearcă în toate poveştile să fure Crăciunul şi nu reuşeşte niciodată.

FOTO Antena 1

Florin Ristei şi trupa sa, FreeStay, nu vor lipsi din marea finală. Alături de juraţii Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Aurelian Temişan şi Andrei Aradits şi de prezentatorii Alina Puşcaş şi Cosmin Seleşi vor susţine momentul special din deschiderea marii finale.

FOTO Antena 1

Concert Horia Brenciu de Crăciun





După marea finală a celui mai spectaculos show al transformărilor, „Te cunosc de undeva“, Antena 1 va difuza cu începere de la ora 23:15 cele mai frumoase, sensibile, incitante, inedite şi pline de efervescenţă momente din concertul Horia Brenciu & HB orchestra, susţinut pe 4 şi 5 noiembrie, la Sala Palatului.

„Cred în spectacolul total“, spunea Horia Brenciu. „Mă gândesc mereu la conceptul asta. Din 2011, de când am început experienţa Sălii Palatului, am încercat să-l perfecţionez. Încă muncesc la asta. De-a lungul celor 13 producţii, am avut lasere, trape aduse din străinătăţuri, tiroliene şi tot felul de efecte speciale. După toate astea, am rămas la lucrurile de bază: muzică, piese originale, momente coregrafice aparte, câteodată un cover bine plasat într-o surpriză muzicală, artişti invitaţi distribuiţi în regii inedite şi mult, mult zâmbet de dăruit oamenilor, spectatorilor“, mai zice el. Ei bine, toate acestea s-au regăsit în spectacolul oferit de Horia Brenciu şi orchestra sa în timpul concertului extraordinar susţinute de artist la Sala Palatului, din care publicul telespectator va urmări în noaptea de Ajun cele mai frumoase momente.

Premiera „Uniplay Show“





În ziua de Crăciun, la Antena 1 are loc premiera noii emisiuni „Uniplay Show“, prezentate de Horia Brenciu şi Diana Munteanu din care nu vor lipsi premiile în bani, muzica şi spectacolul. „Uniplay Show“ se anunţă a fi un spectacol de entertainment complet, interactiv, cu muzică live, invitaţi unul şi unul, jocuri, premii în bani, toate într-un decor modern şi sofisticat. „De-a lungul anilor am participat la tot felul de formate, am trăit tot felul de experienţe TV. Toate au avut un singur scop: bucuria oamenilor, a telespectatorilor. Pe 25 decembrie voi fi amfitrionul unui spectacol care se doreşte plin de surprize. Fie că e vorba de muzică, de jocuri, de distracţie, Uniplay Show îşi propune să facă mulţi români fericiti! Dincolo de vedetele invitate în spectacol, voi beneficia de cea mai nebună gaşcă de muzicieni: orchestra mea! Am emoţii, ca de obicei. Aşa mi se întâmplă de fiecare dată când încep un proiect. La asta se adaugă si emoţiile din prima seara de Crăciun, atunci când vom debuta pe sticlă. Timp de două ore vreau zâmbete, strigăte si aplauze! Sper că nu-i cer prea mult lui Moş Craciun. Doar am fost cuminte!“, a declarat Horia Brenciu.

FOTO Antena 1

În fiecare ediţie a emisiunii „Uniplay Show“, două echipe formate din vedete vor fi supuse unor probe amuzante şi vor trece prin confruntări de toate felurile. În prima ediţie a emisiunii ce va fi difuzată în seara de Crăciun de la ora 20:00, vor face spectacol, pe de-o parte Cătălin Bordea, Şerban Copoţ şi Dorian Popa, iar de cealaltă Maria Buză, Ruby şi Raluk.

Pentru a putea participa la Uniplay Bingo TV, care va fi integrat în emisiunea Uniplay Show, este necesară achizitionarea biletelor de joc de la unul din punctele de vanzare Uniplay. Începând cu miercuri, 14.12.2016, Uniplay a pus biletele în vânzare în centrele comerciale la standurile destinate special acestui joc, dar şi in mediul online, pe www.Uniplay.ro. Premiile puse în joc sunt în valoare de 1.500.000 de euro.

TVR îl invită pe Celentano la masă şi întreabă „Unde-i acasă?“

De Crăciun, TVR 1 a pregătit telespectatorilor concerte tradiţionale de colinde, dar şi ale unor vedete internaţionale, ediţii speciale ale emisiunilor postului iubite de public, întâlniri cu vedetele preferate, reportaje şi documentare în premieră. Unele dintre aceste programe speciale sunt preluate de TVR HD, TVR Internaţional, TVR Moldova şi pot fi urmărite, de asemenea online, pe TVR+.

Concerte de colinde: Colinde transilvane cu Ioan Bocşa şi în ediţia specială Tezaur folcloric





Tradiţionalele colinde de Crăciun, pe care Madrigalul le interpretează de peste 50 de ani, neîntrerupt, pot fi urmărite la TVR 1 sâmbătă, 24 decembrie, de la ora 10:30. Pregătim atmosfera specială de Crăciun ascultând „Colinde transilvane“, concert susţinut de Ioan Bocşa şi Ansamblul de Muzică Tradiţională Românească „Icoane“, al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj Napoca. TVR 1 transmite acest concert sâmbătă, 24 decembrie, de la 12:30. Apoi, de la ora 21:00, timp de două ore, primim colidători din toată ţara la ediţia specială „Tezaur folcloric“, transmisă de TVR 1, în seara de Ajun. Cele mai frumoase colinde ale românilor sunt aduse de acasă de la ei de interpreţi din Bihor, Bistriţa Năsăud, grupuri din Maramureş şi Ilfov. De altfel, realizatoarea TVR Gheorghiţa Nicolae a presărat grupaje de colide în programele TVR 1 din toate zilele de sărbători.

FOTO TVR 1

Poveştile românilor de departe, în oglindă cu ale celor de acasă





„Unde-i acasă?“ - pentru milioane de români devine incert, dar şi dureros, mai ales în timpul sărbătorilor. În seara de Ajun, de la 23:00, la TVR 1 şi TVR+, Irina Păcurariu ne propune ediţia specială „Unde-i acasă?“, o avanpremieră a proiectului mai amplu cu acelaşi titlu, serie de reportaje, ce urmează a fi difuzate la TVRi şi TVR 1. Filmate în comunităţi de români din diverse ţări europene - Italia, Portugalia, Germania, Suedia - reportajele Irinei Păcurariu spun poveştile românilor din afara ţării, puse în oglindă cu istorii de viaţă ale celor rămaşi în România. Filmele ne aduc în prim plan mai ales copii care au trecut sau sunt încă parte din experienţa exilului în masă, pe care îl practică românii plecaţi la muncă în străinătate. Emisiunea „Unde-i acasă?“ se redifuzează pe 25 decembrie, de ora 19:00, la TVR 1 şi TVR+.

FOTO TVR 1

Ediţii speciale de Crăciun „O dată-n viaţă“, „Politică şi delicateţuri“, „Universul credinţei“





Crăciunul începe la TVR 1 cu o ediţie specială „Universul credinţei“, prilejuită de Naşterea Domnului Iisus Hristos. Magazinul religios difuzat pe 25 decembrie, de la ora 09:00, cuprinde mesaje şi urări de Crăciun, reportaje şi documentare, discuţii cu invitaţii emisiunii, precum şi transmisiunea în direct de la Catedrala Patriarhală din Bucureşti a Sfintei Liturghii. Slujba va fi oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de numeroşi ierarhi şi preoţi.

Celentano, oaspete în bucătăria lui Mircea Dinescu





În Ziua de Crăciun, actorul Adrian Văncică este invitat la o masă cu caltaboşi şi lebăr, într-o ediţie de sărbătoare „Politică şi delicateţuri“. Pe 25 decembrie, de la ora 15:00, la TVR 1, TVR HD şi TVR+, actorul care îl interpretează pe Celentano din serialul „Las Fierbinţi“ pune în practică, împreună cu masterchef Dinescu, două reţete de sezon: lebăr şi caltaboşi. Cum ne-a obişnuit, Mircea Dinescu dă o notă personală bucatelor şi curajos, adaugă, în compozitia caltaboşului şi a lebărului, prune uscate, condimente alese pe sprânceană şi carne adusă de la Cetate. Şi evident, nu renunţă la portocală, al cărei suc îl pune în apa în care fierbe lebărul.

FOTO TVR 1

„Fantasticii“ şi „Faimoşii“ se întrec de Crăciun la „O dată-n viaţă“





Şi tot De Crăciun, la „O dată-n viaţă“, „Fantasticii“ se întrec cu „Faimoşii“, într-o ediţie cu adevărat de sărbătoare a emisiunii ce face parte din seria întâlnirilor „TVR60“. Cu alte cuvinte, două echipe de mari artişti vor cânta muzică uşoară, populară şi vor dansa, totul într-o competiţie muzicală oferită telespectatorilor. O dată-n viaţă poate fi văzută pe 25 decembrie, de la ora 21:10, la TVR 1, TVR HD şi online, pe TVR+.

„Fantasticii“ din platoul emisiunii sunt Ionuţ Fulea, Andreea Voica, Mariana Deac şi Niculina Stoican, iar „Faimoşii“ care le ţin piept sunt Dinu Iancu Sălăjanu, Mariana Ionescu Căpitanescu, Steliana Sima şi Viorica Macovei. Fiecare dintre cei opt invitaţi e hotărât să cucerească publicul prin câte un duet pe care îl va susţine împreună cu o vedetă a muzicii pop: Elena Gheorghe, Alina Sorescu, Lora, Alexandra Ungureanu, Cezar Ouatu, Daniel Iordăchioaie, Ionuţ Ungureanu şi Ianna. Alături de ei, invitaţii speciali de Crăciun la „O dată-n viaţă“ sunt preotul Cristian Pomohaci şi tenorul Teodor Ilincăi.

Cele mai frumoase melodii româneşti se cântă la TVR 1





Cântece care au trecut testul timpului şi pe care fiecare dintre noi ştie să le fredoneze ne vor bucura după-amiaza de duminică. Pe 25 decembrie, de la 16:00, TVR 1 oferă telespectatorilor bucuria de a rememora şlagăre ale anilor ‘70, ‘80 şi ‘90, devenite favoritele multor generaţii. Dintre Cele mai frumoase melodii româneşti, amintim: „Copacul“ şi „Două inimi fără griji“ (Aurelian Andreescu), „Strada speranţei“ (Corina Chiriac), „Diamant fermecat“ (Margareta Pâslaru), „Bună seara, iubito!“ (Loredana Groza), „Morăriţa“ (Mirabela Dauer), „Andrii Popa“ (Mircea Baniciu), „Dacă ochii tăi“ (Elena Cârstea), „Iubeşte-mă de-ţi plac aşa cum sunt“ (Angela Similea).

„Jocuri murdare“ sau partea întunecată a sportului - documentar în premieră la TVR 1





Pe 25 decembrie, de la ora 18:00, TVR 1 difuzează un documentar exploziv despre nivelul corupţiei din sport. Jurnalistul de investigaţie recompensat cu titlul de jurnalistul CNN al anului în 2011, Benjamin Best, ne propune o altfel de privire de ansamblu în culisele pline de culoare ale lumii sporturilor.

Documentarul „Jocuri murdare“ intră în culisele fotbalului, ale baschetului de performaţă, boxului, dar şi pe uşa din dos a Jocurilor Olimpice. Sportul aduce naţiunile şi oamenii împreună, funcţionează dincolo de barierele sociale, culturale şi religioase, dând un sens al identităţii, fiind o sursă de conversaţie şi emoţie pentru milioane de oameni din întreaga lume. Cu toate acestea, există şi un revers al medaliei. Pasiunea sinceră a spectatorilor şi a fanilor este pusă în contrast cu înşelătorul amestec de lăcomie, de corupţie la nivel înalt: politicieni influenţi, oameni din sport uşor de „abordat“, sponsori puternici, ba chiar şi persoane implicate în crima organizată.

Concert Andrea Bocelli: „Cinema“





A doua zi de Crăciun, o nouă premieră: TVR 1 difuzează un emoţionant concert susţinut de Andrea Bocelli la Dolby Theatre în 2015. Melodii celebre din nu mai puţin celebrele fime „Doctor Jivago“, „Love Story“, „Naşul“, „Viaţa e frumoasă“, „Gladiatorul“, „Poveste din Cartierul de Vest“, „Evita“ sau „Mic dejun la Tiffany“, dar şi melodii din musical-uri de succes se vor auzi în concertul difuzat de TVR 1 luni, 26 decembrie, de la 21:10.

Superstarul internaţional Andrea Bocelli vine cu o interpretare maiestuoasă a cântecelor de pe albumul său mult aşteptat - „Cinema“. Omagiind hituri de pe coloana sonoră a celor mai iubite filme ale tuturor timpurilor, Bocelli readuce la viaţă o colecţie de cântece gravate în cultura, dar şi în inimile multor generaţii. În concert, cu apariţii scenice speciale - Nicole Scherzinger şi Ariana Grande, dar şi nume răsunătoare de la Hollywood: John Travolta, Ryan O’Neal, Ali MacGraw şi Andy Garcia, care urcă pe scenă pentru a vorbi despre filmele din a căror coloană sonoră au fost extrase melodiile.

FOTO TVR 1

Kanal D, ediţie specială „Asta-i România“

În seara de Ajun, Mihai Ghiţă vă invită să urmăriţi o ediţie specială a emisiunii „Asta-i România!“, difuzată de la ora 20:00, la Kanal D. Sâmbătă, 24 decembrie, telespectatorilor li se propune un drum de reîntoarcere către „acasă“. Timp de două ore, emisiunea este transmisă dintr-un loc de basm, din care nu vor lipsi colindătorii, românii de tezaur şi miracolele Crăciunului. Nelipsite nu vor fi nici tradiţiile de iarnă şi buna dispoziţie, aşa că în seara de Ajun, la Kanal D, în emisiunea “Asta-i România”, Lorena va încânta telespectatorii cu muzică şi voie bună.

„E vremea colindelor, când toţi ai casei se strâng în jurul bradului şi se aşază la masă ca în copilărie. Din toate colţurile lumii, acolo unde ne-a dus viaţa, facem drumul de întoarcere spre casă. În prag, ne aşteaptă părinţi înlăcrimaţi de dor. Sunt mai cerniţi de vreme şi de griji, dar ceva e neschimbat - o casă primenită, împodobită în bucurie în care miroase a cozonac aburind. Şi parcă dintr-o dată ţi se iau de pe umeri toate poverile vieţii şi oricât ai fi de trist tot se mai găseşte un strop de iubire şi pentru ţine. Şi orice sărac are acum în suflet o fărâmă de speranţă, că mâine va fi mai bine. Asta înseamnă până la urmă naşterea Mântuitorului“, spune Mihai Ghiţă.

FOTO Kanal D

Echipa emisiunii „Asta-i România“ ajunge la Drăgăneşti, unde opt copii vor simţi bucuria sărbătorilor de iarnă după multe zile pline de amărăciune; copiii ştiu că pe poarta casei va intra cineva care le va şterge lacrima de pe obraz, ştiu că au fost cuminţi şi că nu merită să rămână pribegi în pragul Crăciunului. Nu rataţi o ediţie specială de Crăciun a emisiunii „Asta-i România!“, difuzată sâmbătă, 24 decembrie, de la ora 20:00, la Kanal D.

Prima TV, ultima ediţie „Schimb de mame“ şi filme româneşti

De Crăciun te aşteaptă la Prima TV filme de sezon, cu distribuţii de primă mână, programe pentru copii şi ediţii speciale ale ştirilor Focus.

Astfel, în Ajunul Crăciunului, sâmbătă 24 decembrie, de la ora ora 09:00, Olga Gudynn te aşteaptă cu un „Atelier Magic“ pentru copii. „Atelierul Magic“ este un îndemn la distracţie şi la poveşti pline de imaginaţie din partea Olgăi Gudynn, alături de personaje haioase şi copii puşi pe joacă. O emisiune educativă şi distractivă unde cei mici vor învăţa chiar şi din greşeli împreună cu protagoniştii emisiunii. Copiii vor fi alături de cei mai buni prieteni ai copilăriei: Curajosul pui de râmă Oli, Doamna Ceapă, Banana Năzdrăvană, Bunica Mazăre, Mărul cel Isteţ, Doamna Lene şi Domnul Păstârnac sunt doar câteva dintre personajele care prind viaţă în bucătăria din Atelierul Magic.

FOTO Prima TV

Tot în Ajun, o distribuţie de primă mână te aşteaptă în filmul Crăciun de la ora 20:30 la Prima TV. Astfel, Susan Sarandon, Robin Williams, Penelope Cruz şi Paul Walker prezintă o colecţie de poveşti intersectate avându-i în centru pe câţiva newyorkezi singuratici care se trezesc că au nevoie unul de altul, chiar de Ajunul Crăciunului. Crăciunul va fi salvat chiar pe 25 decembrie în comedia „Salvaţi Crăciunul“ - duminică 25 decembrie de la ora 22:30 - cînd soarta lui Moş Crăciun este în mâna elfilor şi a unor agenţi de Securitate Internă. A doua zi de Crăciun, de la ora 20:30, la Prima TV, micul „Khumba“ încearcă să afle ce s-a întâmplat cu dungile sale, dar şi să rezolve problema secetei din ţinutul său, în animaţia cu acelaşi nume.

Filmele româneşti sunt şi ele prezente în programul special de Crăciun pregătit de Prima TV. Dem Rădulescu, Ileana Stana Ionescu, Jean Constantin, Sebastian Papaiani sunt câteva din numele mari ai cinematografiei româneşti care te aşteaptă în faţa micului ecran pe Prima TV ca să urmăreşti comediile: „Harababura “ - sâmbătă 24 decembrie de la ora 22:30, „Sosesc păsările călătoare“ - sâmbătă 24 decembrie de la ora 00:15 şi de asemenea filmele: P„rin cenuşa imperiului“ - duminică 25 decembrie ora 00:15, „Moartea domnului Lăzărescu“ - luni 26 decembrie de la ora 00:30.

Chiar în ziua de Crăciun te aşteaptă ultima ediţie din acest sezon a reality-show-ului „Schimb de mame“. Urmărit până acum de milioane de telespectatori experienţa schimbului de mame este trăită de familii din toate colţurile tării. Până acum, mamele „de schimb“ au avut şansa să-şi descopere talente nebănuite şi să înveţe lucruri noi în timpul participării la emisiune. Ele au experimentat un alt stil de viaţă, iar această aventură a reprezentat şi un moment important pentru ele şi familiile lor. „Schimbul de mame“ este nu doar educativ, ci şi distractiv! Mai mult, cea mai votată mamă a sezonului pleacă acasă cu un premiu de 2.500 de euro din partea Prima TV. Telespectatorii o vor putea alege toată săptămâna viitoare prin sms la 1444 pe cea care va câştiga titlul de „Prima Mamă“.