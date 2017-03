Ce amendă a adus Olivia Steer şi poziţia anti-vaccin Antenei 3. Singurul membru CNA care s-a opus sancţiunii: „Ea nu vine chiar din cer, e soţia lui Andi Moisescu“

Potrivit Paginademedia.ro , la propunerea membrului CNA Radu Herjeu, s-a decis amendarea televiziunii Antena 3 cu suma de 25.000 de lei pentru o ediţie a emisiunii „Sinteza Zilei“, difuzată în luna septembrie a anului trecut, în care Olivia Steer şi-a expus nestingherită convingerile privind unele tratamente medicale , în platoul emisiunii nefiind prezent niciun medic sau specialist în medicină care să contrabalanseze argumentele acesteia.

Sancţiunea a fost votată de şapte dintre cei opt membri care au participat la şedinţă – Orsloya Eva Borsos, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Florin Gabrea, Viorel Vasile Buda, Gabriel Tufeanu şi Radu Herjeu –, în timp ce Radu Călin Cristea s-a opus. La momentul respectiv, CNA a primit 35 de sesizări în acest caz





De asemenea, amenda a fost dată şi pentru ediţia „Sinteza Zilei“ din 14 februarie, reclamată de fostul şef al Serviciului Secret al Poliţiei din Suceava, Cristian Macsim. În acest caz, forul audiovizual a cerut şi acordarea dreptului la replică lui Macsim.





Paginademedia.ro, că „această femeie nu are nicio calificare medicală, este inadmisibil“. Mai mult, membrul CNA consideră că o televiziune care se bucură de o audienţă mare „nu are voie să invite în emisiuni o persoană fără nicio calificare medicală care să discute despre subiecte foarte grave.“ Florin Gabrea a fost vehement în ceea ce priveşte prezenţa Oliviei Steer în emisiunea respectivă, declarând, potrivit, că „această femeie nu are nicio calificare medicală, este inadmisibil“. Mai mult, membrul CNA consideră că o televiziune care se bucură de o audienţă mare „nu are voie să invite în emisiuni o persoană fără nicio calificare medicală care să discute despre subiecte foarte grave.“

În aceeaşi notă, Dorina Rusu a precizat că emisiunea respectivă i-a acordat Oliviei Steer o legitimitate în plus, „ceea ce nu este în regulă deloc.“ „Cu atâta uşurinţă se vorbeşte de nişte lucruri atât de grave şi moderatorul să nu ia atitudine?“, a adăugat membra CNA.

Notă discordantă a făcut însă Radu Călin Cristea, care a fost de părere că Mihai Gâdea „a încercat să ţină o linie de mijloc“, dar şi că în privinţa vaccinurilor el „ar fi mai liberal şi ar lăsa libertatea de exprimare să zburde mai mult.“

Recunoscând totuşi că nu are argumente, Radu Călin Cristea a spus „doar atât“: „Ea nu vine chiar din cer, ea e soţia lui Andi Moisescu şi face parte din numeroase asociaţii vegane. Făcând parte din aceste asociaţii, probabil că are un anumit tip de documentare. Am înţeles de asemenea că a avut situaţii tensionate în familie, ceea ce ar fi determinat-o să acumuleze multe informaţii despre această poveste. E un punct de vedere.“

Cristea a mai spus că şi el „ar fi simţit nevoia ca balansul către un alt punct de vedere să fie pregnant“, dar şi că „unele afirmaţii sunt excesive“.

Norina Ionescu, reprezentanta Antenei 3 la CNA, a declarat că pe parcursul emisiunii Mihai Gâdea a îndemnat telespectatorii „să nu ia de bune“ declaraţiile Oliviei Steer, a existat un comunicat al Ministerului Sănătăţii şi a fost menţionat numele Monicăi Pop, care are un punct de vedere contrar celui exprimat de invitată.