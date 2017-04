Averea lui Pablo Escobar, subiectul unei serii la Discovery Channel: când va fi difuzată producţia

Pablo Escobar, cel mai cunoscut lord al drogurilor din Columbia, şi-a început ascensiunea ca un simplu traficant de cocaină, dar în final a ajuns şeful Cartelului Medellin - un nume puternic, cu o valoare de mai multe miliarde de dolari pe piaţa narcoticelor. Escobar a cheltuit bani grei pe obiecte de lux şi proprietăţi, în toată lumea, însă legendele urbane i-au făcut pe mulţi să creadă că o mare parte din fabuloasa lui avere nu a fost găsită încă si zace ascunsă pe undeva, prin Columbia şi America Centrală. Cu sprijinul guvernului columbian, Discovery porneşte pe urmele acestei presupuse comori îngropate într-o nouă serie, intitulată Escobar’s millions ce va fi difuzată în cursul acestui an. În România, programul va fi difuzat în a doua jumătate a acestui an.

Doug şi Ben, foşti ofiţeri CIA, îşi asumă misiunea de a rezolva misterul. Cei doi îşi vor folosi cunoştinţele şi tehnologii peformante precum GPR (radar pentru scanare subterană) ca să pornească pe urmele profiturilor adunate ilicit de Escobar din vânzarea de droguri. Nu s-au mai derulat niciodată căutări la o asemenea scară şi în asemenea detaliu. Dacă există cu adevărat o comoară care aşteaptă să fie descoperită, ei sunt cei care vor reuşi să o scoată la lumină şi să rezolve o dată pentru totdeauna acest mister uriaş.

