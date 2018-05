Trăistariu a găsit vinovaţii pentru eşecul României la Eurovision 2018: „Cum să te duci cu... nimic?“ VIDEO

Mihai Trăistariu, cel mai fidel concurent Eurovision România, cu nouă finale naţionale la activ, şi artistul care a obţinut una dintre cele mai bune clasări în finala concursului internaţional – locul 4 în 2006 cu piesa „Tornero“, a comentat prestaţia României la ediţia din acest an, evidenţiind motivele pentru care The Humans a ratat calificarea în ultimul act.

Trăistariu, care a s-a clasat pe locul şapte în finala Eurovision România 2018, susţine că eşecul de la Lisabona poate fi pus şi pe seama faptului că în Selecţia Naţională nu mai există un juriu de specialitate, iar reprezentantul este ales exclusiv pe baza voturilor telespectatorilor.

„Asta se întâmplă când laşi votul la întâmplare, fără mâna unor specialişti. Din păcate, publicul românesc nu este fan Eurovision. Şi atunci, el, publicul, neurmărind fenomenul, votează la plesneală ori la cea mai mică influenţă venită din exterior. (...) Da, sunt revoltat! Pentru că, la finala românească, timp de 57 de minute trupa The Humans era cu 500 de voturi în spatele locului doi. În ultimele 3 minute au crescut cu 1000 de voturi şi au câştigat. În ultimele 3 minute, după ce au stat 57 de minute pe locul 2. Matematic, e imposibil. Nu ştiu cine a făcut măgăria, dar faptul e consumat! Concluzia e simplă: când îţi baţi joc de concurs şi de concurenţi, Universul îşi bate şi el joc de tine. Pentru că totul în viaţă se întoarce ca un bumerang“, susţine Trăistariu.

În ceea ce priveşte prestaţia reprezentanţilor României în cea de-a doua semifinală Eurovision 2018, cântăreţul subliniază că piesa „Goodbye“ „nu era cea mai rea din concurs“ şi o felicită pe solistă, Cristina Caramarcu, pentru vocea impecabilă, însă are şi câteva reproşuri.

„Însă unde e refrenul? Piesei îi lipseşte un refren fredonabil. Azi dimineaţă (10 mai – n.r.), la casele de pariuri din Europa, ţara noastră era pe locul 37 din 42. Înseamnă că, după primele repetiţii, chiar n-au adus niciun plus ca să urce în clasament în ochii publicului. Încă ceva...De ce văd aceeaşi lene de a încropi un show fain pe scenă? Cum să te duci cu...nimic? Cum să te prezinţi acolo cu acelaşi show pe care l-ai avut şi la selecţia naţională? Ce e aşa greu să găseşti o idee? Asta se întâmplă când nu câştigi pe bune! Pierzi mai mult decât ai fi câştigat dacă ajungeai pe locul al II-lea la finala românească“, este de părere Trăistariu.

De asemenea, artistul declară, din nou, că anul viitor nu va mai concura pentru România şi acuză implicarea caselor de discuri în concurs: „E enervant la culme că, în ultimii ani, îşi bagă nasul şi în Eurovision casele de discuri. L-au stricat şi pe ăsta. Dupa ce, de ani de zile, îşi împart premiile între artiştii lor la aşa zisele «premii muzicale», acum au furat adevăraţilor muzicieni şi Eurovisionul. Mai are vreun sens să încerci să concurezi pentru România la anul? Categoric NU! Sunt atâtea ţări curate la capitolul Eurovision. Iar eu primesc atâtea propuneri an de an să concurez pentru alte ţări. Dar am zis să fiu patriot. Greşit. Total greşit gândit. Îmi pare rău pentru români şi pentru România. Noi nu meritam asta. Chiar meritam ceva mai bun.“

Trăistariu aminteşte şi de victoria trupei DoReDoS din Moldova, care s-a calificat în finala Eurovision 2018 cu piesa „My Lucky Day“.

„Piesa Moldovei nu m-a spart când am auzit-o în recital la finala românească, dar în semifinală au venit cu un show de 5 stele şi chiar am zis: Wow! Deci, poţi «repara» o piesă mai slabă aducând un show ca lumea pe scenă. Oricum, Moldova mă impresionează de la an la an“, afirmă Trăistariu.

În final, cântăreţul îşi dezvăluie favoritele – Estonia şi Suedia –, însă preconizează că va câştiga reprezentanta Israelului, juriile naţionale şi publicul fiind influenţate de faptul că piesa ei este în fruntea sondajelor.