The Veils cântă în premieră în România, la Expirat, Halele Carol

The Veils, trupa britanică de indie rock şi alternativ are în spate mai bine de zece ani de activitate muzicală. Grupul a intrat în atenţia publicului anul trecut odată cu lansarea ultimului album, „Total Depravity”, al cincilea album de studio semnat The Veils. La Bucureşti, se vor auzi atât piesele de pe noul album, cât şi hiturile „Swimming With The Crocodiles”, „Low Lays The Devil”, „Jesus for the Jugular” şi AXOLOTL, cea din urmă va apărea pe coloana sonoră a serialului Twin Peaks.

„Dacă există o trupă care să poată scrie o piesă despre o salamandră care merge prin Mexic, care să sune ca o chemare pentru un demon, cu voci sfărâmate şi distorsionate, susţinute de o chitară feroasă şi să nu fie absolut deloc ridicolă, The Veils este aceea“, scrie Rudy K. de la Sputnik Music. „Albumul se termină cu [...] Total Depravity, cel mai minunat lucru pe care l-am auzit anul acesta“, spune Christopher Ratcliff, de la Methods Unsound.

În deschidere, Alexu and The Voices Inside (RO) cu un show acoustic inedit: se ia o chitară, se adaugă un microfon, se conectează la looper şi Voilà! Avem The Voices Inside, un proiect muzical cu şi despre oameni talentaţi. Una dintre vocile proiectului este Meercha (UK), care îşi împarte timpul între linii de cod şi acorduri de chitară. Pe 22 iunie la Expirat, Halele Carol vom asculta în premieră EP-ul „23 Minutes of Fame".

Biletele costă 80 de lei (acces general) şi se pot achiziţiona pe eventbook.ro sau la intrare.