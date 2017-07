Tarja, înainte de concertul de la ARTmania: "Iubesc minunatul oraş Sibiu şi fermecătorul său Centru Vechi"

“A fost pentru mine o imensă bucurie să fiu invitată, de-a lungul timpului, atât pentru concerte clasice, cât şi pentru concerte rock la Sibiu. Iubesc minunatul oraş Sibiu şi fermecătorul său Centru Vechi şi sunt foarte încântată să revin, pentru Festivalul ARTmania. Înseamnă enorm pentru mine", a declarat interpreta.

"Pentru un artist ca mine, România este o ţară foarte importantă, un loc în care am fost întotdeauna întâmpinată cu multă căldură, oriunde aş fi cântat. Ceea ce am primit de la fanii români este extraordinar! Vă mulţumesc tuturor! Abia aştept să fiu din nou alături de voi!”, spune Tarja, soprana şi pianista finlandeză care a obţinut faima internaţională ca solistă a trupei Nightwish

Interpreta este invitată acum să îşi prezinte noul album, în premieră în Transilvania, la cea de-a 12-a ediţie a festivalului ARTmania. Tarja vine la Sibiu în cadrul turneului "The Shadows Show”, început la finalul anului trecut pentru promovarea unora dintre cele mai recente materiale ale sale - EP-ul "The Brightest Void" şi albumul "The Shadow Self".