Summer Well 2017: A fost anunţat primul nume care va concerta în cadrul festivalului

Vara aceasta, românii au ocazia să-şi dea întâlnire pentru a doua oară, pe scena festivalului Summer Well, cu trupa indie-rock Interpol.

Artiştii, care au cântat pe aceeaşi scenă şi în urmă cu şase ani la prima ediţie a festivalului, revin de această dată în România cu ocazia unui turneu aniversar prin care sărbătoresc 15 ani de la albumul de debut, „Turn On The Bright Lights“. Trupa are chiar şi o piesă intitulată „Summer Well“.

Biletele Early Bird sunt disponibile pe easytickets.ro, la preţul de 195 lei.

Interpol s-a înfiinţat în anul 1997 în New York şi activează ca o trupă de indie-rock. Interpol are în palmares cinci albume de studio, peste două milioane de albume vândute şi numeroase participări la festivaluri internaţionale. Aceştia au debutat alături de trupe importante ca The Strokes sau The National şi au fost comparaţi pentru stilul abordat cu trupe de post-punk ca Joy Division sau The Chameleons. Ultimul album lansat de trupă în 2014 poartă numele de „El Pintor“ şi este unul dintre cele mai bune produse muzicale ale formaţiei.