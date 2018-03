Smiley, pe primul loc în topul difuzărilor la radio: „Mi-am dorit să repun în valoare un gen căruia nu îi se acordă atenţia pe care o merită“ VIDEO

Deşi este o piesă diferită de trendurile din muzica actuală, aceasta se află în top 10 de şase săptămâni, cu peste 3000 de difuzări de la începutul anului.

„Sunt surprins şi recunoscător pentru atâta apreciere! «Vals» este o piesă diferită de ce se difuzează acum pe radio; cu toate astea, reacţiile oamenilor au fost extraordinare. Mi-am dorit că prin această piesă să repun în valoare un gen căruia nu îi se acordă atenţia pe care o merită şi mă bucur mult că am reuşit“, povesteşte Smiley.

La patru luni de la lansarea piesei, artistul primeşte zeci de mesaje, de la cupluri de îndrăgostiţi, în care este felicitat şi anunţat că melodia lui a devenit „noul vals“ al mirilor.

„«Vals» este una dintre piesele mele favorite de pe album, iar vocea lui Feli cred că o pune şi mai mult în valoare şi îi aduce un plus de sensibilitate“, crede Smiley.

„Am iubit piesa asta de când am auzit-o şi mi-am dorit foare tare să îi fac şi eu o variantă cântată «din papucii fetelor». Nu am planificat această variantă Smiley şi Feli. Pur şi simplu a venit pe moment. Abia aşteptam să o împărţim cu lumea. Eu recunosc că am ascultat-o de multe ori înainte de lansare şi sunt foarte curioasă de cum va fi primită. Îmi plac mult melodiile cu mesaj, iar «Vals» este una din melodiile sufletului meu marca Smiley“, a declarat şi Feli.