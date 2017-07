Reacţiile amuzante ale lui Sting în timp ce-şi ascultă hit-ul „Every Breath You Take“ cântat jalnic de José Feliciano

Nu e niciodată uşor să interpretezi un cover după o piesă celebră, dar este cu atât mai riscant dacă artistul care cântă originalul este în public. „Imaginează-ţi că îţi priveşti propria capodoperă cântată live jalnic pe scenă, în timp ce camerele de luat vederi îţi urmăresc fiecare reacţie“, descrie site-ul NME.com situaţia stânjenitoare în care a fost pus Sting.

Acest lucru s-a întâmplat la gala Polar Music Pride, unde Sting a fost recompensat cu un premiu special pentru întreaga carieră din partea Suediei. Înainte ca artistul britanic să urce pe scenă pentru a-i fi înmânat trofeul, chitaristul şi cântăreţul de muzică uşoară José Feliciano a interpretat, alături de artista de origine sârbă Jelena Krstic, hit-ul trupei The Police „Every Breath You Take“, însă nu a sunat tocmai pe placul lui Sting, lucru de care vă puteţi da seama cu uşurinţă dacă îi urmăriţi reacţiile, unele deosebit de amuzante.

Totuşi, într-o manieră diplomată, Sting s-a chinuit să treacă cu vederea cele câteva minute jenante şi i-a mulţumit portoricanului: „Îi sunt recunoscător domnului Feliciano, a cărui influenţă asupra muzicii mele, atât în calitate de cântăreţ, cât şi de chitarist, a trecut nedeclarată până acum.“

„Every Breath You Take“ este considerată melodia-semnătură atât a trupei The Police, cât şi a lui Sting. Lansată pe albumul „Synchronicity“ şi scrisă de Sting, a fost cea mai de succes piesă a anului 1983, fiind pe primul loc în topul american Billboard Hot 100 timp de opt săptămâni, iar în clasamentul britanic pentru patru săptămâni. „Every Breath You Take“ a câştigat două premii Grammy – Cel mai bun cântec al anului şi Cea mai bună intepretare pop a unei trupe –, iar Sting a fost recompensat cu premiul Ivor Novello pentru cel mai bun cântec scris, atât din punct de vedere muzical, cât şi liric.

Amintim că legendarul Sting va cânta pentru prima dată în Transilvania anul acesta, concertul urmând să aibă loc pe 17 octombrie la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.