Program şi reguli de acces la Shine Festival 2017: tot ce trebuie să ştiţi despre evenimentul de la Arenele Romane

Shine Festival, cel mai efervescent festival al Capitalei, va aşteaptă pe 30 iunie şi pe 1 iulie, la Arenele Romane din Bucureşti, cu o nouă ediţie în care îi veţi vedea pe Three Days Grace, Alternosfera, Subcarpaţi, Viţa de Vie, Şuie Paparude, E.M.I.L., Coma, Luna Amară, Am Fost la Munte şi Mi-a Plăcut, Jinxy Von D’ers, Umbra, Next Ex, Arthur şi Mouse N Monkeyz.

Reguli de acces

Accesul în incinta Arenelor Romane se face prin intrarea din parc (de jos) începând cu ora 16:00, iar concertele încep de la 16:20! După deschiderea porţilor, puteţi sosi la orice ora doriţi pentru a vă vedea trupele favorite. Festivalul are loc în aer liber.

Este interzis accesul cu: sticle, conserve; mâncare sau băuturi de orice fel; artificii, arme, obiecte periculoase; obiecte cu laser (ex. pointere, brichete cu laser); umbrele (va rugăm în caz că se anunţă ploaie să veniţi cu pelerine); aparate foto profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detaşabil); aparate de înregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale; animale de companie; persoanele cu probleme de ordin medical trebuie să aibă asupra lor dovezi clare pentru a putea intra la concert cu medicamentele necesare.

Organizatorii NU vor stoca şi NU vor păzi obiectele prezentate în lista de mai sus pe durata evenimentului. La intrare în locaţie toţi participanţii vor fi percheziţionaţi de către agenţii de securitate. Organizatorii informează publicul participant că spectacolele includ lumini puternice ce pot afecta persoanele epileptice. La locaţie va fi prezent un medic care poate oferi Primul Ajutor în caz de nevoie.

Jetoane

În cadrul evenimentului se vor comercializa diverse sortimente de băuturi, vânzarea acestora făcându-se pe baza de jetoane care pot fi procurate de la casele special amenajate. Începând cu ora 00:00 veţi putea achiziţiona 3 beri cu două jetoane. Vânzarea produselor pe baza de jetoane facilitează o servire mai rapidă. Contravaloarea jetoanelor rămase se returnează la finalul evenimentului doar pe baza bonului fiscal, anunţă organizatorii.

Accesul copiilor

Copiii cu vârstă sub 7 ani au acces gratuit şi trebuie să fie însoţiţi de un adult posesor de bilet valid. Accesul minorilor sub 14 ani se face doar pe baza de bilet şi doar dacă aceştia sunt însoţiţi de către un adult posesor de bilet valid. Organizatorii nu recomandă prezenţa la concert a copiilor fără căşti de protecţie! Zgomotul foarte puternic poate dauna auzului celor mici.

Categorii de bilete şi brăţări

Accesul în perimetrul evenimentului este permis pe bază de abonament valid pentru care se primeşte o brăţară. Păstraţi brăţările la mâna pe toată durata festivalului, dacă o pierdeţi sau o rupeţi, va trebui să cumpăraţi alt abonament! Biletele de o zi nu primesc brăţară.

Biletele de o zi : Părăsirea perimetrului Arenelor Romane, după validarea biletului de o zi, va fi strict interzisă. Persoanele care doresc să părăsească zona de eveniment o pot face, dar dacă doresc să între din nou, vor trebui să-şi cumpere alte bilete.

Abonamente: Posesorii de bilete la categoriile Golden Circle şi Acces General vor primi la acces brăţări speciale ce le permit accesul în zona în care au abonamentele. Brăţările trebuie păstrate la mâna, exact aşa cum au fost puse, pe toată durata festivalului, adică două zile. Brăţările nu sunt transmisibile şi nu trebuie desfăcute sau deteriorate. Posesorii de abonamente Golden Circle pot sta şi în zona Acces General, unde există atât locuri pe scaune, cât şi locuri în picioare.

Bilete

Abonamentele pentru Shine Festival se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro şi în reţeaua fizică iabilet.ro/retea : Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 lângă casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Hard Rock Cafe, Berăria H, Agenţiile Perfect Tour, Magazinele Uman şi pe terminalele self-service ZebraPay din toată ţara la următoarele preţuri: 129 de lei Acces General (abonament) şi 85 de lei biletele de o zi (Acces General). În ziua concertului, la intrare, biletele de o zi vor costa 90 de lei.

De asemenea, până în ziua festivalului este disponibil şi pachetul promoţional Shine Together, la preţul de 516 de lei, ce va oferă 5 abonamente la preţ de 4 în zona Acces General! Acesta se găseşte pe www.iabilet.ro.

Online pe www.iabilet.ro, puteţi plăti cu cardul, prin Paypal, pe factură la Vodafone sau Orange cu plata la sfârşitul lunii sau ramburs cu plata cash prin FanCurier oriunde în ţară.

După ce în 2015 a câştigat tilul de „Best Alternative Festival“ la Metalhead Awards iar în 2016 „Best Alternative Performance“ şi s-a bucurat de prezenţa a peste 8.000 de spectatori în cele două zile, sub egida „Come & Shine“, festivalul îşi doreşte să-şi meninţă poziţia de lider pe piaţa festivalurilor de profil din Capitală şi mulţumeşte fanilor pentru votul de încredere şi le promite că nu le va înşela aşteptările nici în 2017.