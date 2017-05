O lună până la concertul Kings Of Leon: ultimele detalii despre show-ul cu un buget de producţie de 450.000 de euro

Ce preţuri au biletele

Peste o lună, americanii de la Kings Of Leon sosesc la Bucureşti pentru primul lor concert din România. Porţile stadionului se deschid la ora 17.30, iar programul serii începe cu cântăreaţa LP. Pregătirile au intrat în linie dreaptă. Cu un buget de producţie de 450.000 de euro, megashow-ul de pe 17 iunie are în spate o armată de oameni şi o logistică de proporţii, anunţă organizatorii într-un comunicat.

Probabil cel mai scump concert al verii de la Bucureşti, Kings Of Leon este un eveniment care atrage spectatori atât din România, cât şi din ţările învecinate. Biletele se cumpără din Bulgaria, Republica Moldova, Turcia, şi nu numai. Tichetele disponibile au preţuri de 95, 160, 180, 190 (Gazon), 230, 285 (Golden Ring) şi 500 de lei (VIP), informează organizatorii. Locurile la Golden Ring se apropie rapid de epuizare.









Detalii pentru fanii trupei

Scena de la Arena Naţională va avea o dimensiune de 480 mp. Echipamentele cu care trupa călătoreşte în turneu ajung la Bucureşti încărcate în 20 de tiruri.

Americanii vin cu o echipă tehnică de aproape 100 de oameni, care vor fi asistaţi la nivel local de un staff de peste 600 de persoane (securitate, producţie, catering, baruri, intrări). Amenjarea începe cu o săptămână înainte. Gazonul stadionului va fi protejat cu portafloor, iar eventualele porţiuni afectate vor fi înlocuite imediat după eveniment.

Persoanele cu dizabilităţi şi însoţitorii lor au acces gratuit la concert, în limita locurilor disponibile, trimiţând o cerere scrisă (însoţită de toate documentele doveditoare) la adresa: info@concertnationalarena.ro până pe data de 01.06.2017

În Bucureşti, în Promenada Mall Floreasca, fanii Kings Of Leon au acum la dispoziţie, până pe 17 iunie inclusiv, un pop-up store de unde îşi pot cumpăra bilete la concertul din Bucureşti, tricouri, insigne, postere, toate inscriptionate #KingsOfLeon.

Formaţia îşi va prezenta la Bucureşti cel mai nou album, „Walls“, lansat la începutul acestui an. „Walls“ este al şaptelea material discografic al trupei şi a debutat pe locul întâi în Billboard 200, cu vânzări de 77.000 de copii în prima săptămână.

Evenimentul este organizat de Alive în parteneriat cu Primăria Municipiului București.

Kings Of Leon este o trupă rock înfiinţată în Nashville, Tennesse, în anul 2000. Grupul este alcătuit din fraţii Caleb Followill (voce, chitară), Nathan Followill (tobe, percuţie) şi Jared Followill (bas, backing vocals) şi verişorul lor Matthew Followill (chitară, backing vocals). Primele discuri au avut un stil cu influenţe Southern rock, cu influenţe blues şi country, dar, gradual, stilul formaţiei Kings Of Leon s-a schimbat şi a inclus o varietate de alte genuri muzicale, precum rock alternativ, garage rock, post-punk. Cel de-al patrulea album de studio al grupului, „Only by the Night“, lansat în septembrie 2008, i-a adus celebritatea, a fost bine primit de critici şi a inclus câteva piese de succes, precum „Sex on Fire“, „Use Somebody“, „Closer“ şi „Crawl“. Discul „Mechanical Bull“ a apărut în anul 2013. Kings Of Leon a primit şapte nominalizări la premiile Grammy, câştigând trei dintre aceste trofee.