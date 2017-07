Liderul Green Day şi cofondatorul Rancid au format supergrupul Armstrongs

Cei doi, între care nu există legături de rudenie, sunt acompaniaţi în grup de fiul liderului Green Day, Joey, şi de nepotul solistului şi chitaristului grupului Rancid, Rey.

Trupa a lansat deja primul single, ”If There Ever Was A Time”, şi profitul de pe urma acestuia va merge la 924 Gilman, club punk nonprofit aflat în Berkeley (California), unde atât Green Day, cât şi Rancid au concertat în primii ani de carieră.

Single-ul va fi lansat în format fizic prin Hellcat Records.

Formaţia punk rock Green Day a fost înfiinţată de Billie Joe Armstrong, în 1986, în Berkeley, California. În prezent, grupul este format din Billie Joe Armstrong (voce, chitară), Mike Dirnt (bas) şi Tre' Cool (tobe). Trupa americană a lansat, începând din 1990, un număr de 12 albume de studio, care au fost vândute în peste 75 de milioane de copii, la nivel mondial, şi a câştigat cinci premii Grammy. Cel mai recent disc, ”Revolution Radio”, a apărut în octombrie 2016.

Rancid a fost înfiinţată în 1991, în Berkeley (California), de Tim Armstrong şi Matt Freeman. Formaţia punk rock a lansat nouă albume de studio, cel mai recent, ”Trouble Maker”, a apărut în iunie 2017.