INTERVIU Ionuţ Trandafir, omul din spatele videoclipurilor româneşti de succes: „Stăm bine, dacă nu ne compari cu America. Merge banda, sănătate să fie!“

Ionuţ Trandafir e o persoană agitată şi tipicară, zice el, când îl rugăm să se auto-caracterizeze. Talentată, am continua noi, care nu se mulţumeşte decât cu perfecţiunea atunci când vine vorba despre munca lui, pe care o face cu o pasiune demnă de invidiat. La doar 27 de ani este unul dintre cei mai apreciaţi regizori din România şi nu are de gând să se oprească aici.

Pe când era student la Facultatea de Arte şi Design din Timişoara şi lucra la o televiziune locală din oraş, a făcut un împrumut în bancă de 100 de milioane şi a cumpărat „un DSLR micuţ“ şi „un calculator destul de bun pentru vremea respectivă“. Şi aşa, cu o cameră cu care puteai filma doar 11 minute şi cu un calculator mediocru, a pus bazele Trandafilm. Astăzi, filmează pentru cei mai cunoscuţi artişti din România. Delia, Smiley, INNA, Antonia, Doc şi Deliric sunt doar o mică parte dintre cântăreţii care-şi lasă muzica pe mâna lui.

„Adevărul“ a întors camera spre Ionuţ şi l-a pus pe el în lumina reflectoarelor, de data aceasta, pentru a-i afla o parte din secretele meseriei şi din poveştile impresionante de la filmări.

Poziţia României în industria de producţie video

„Depinde de care parte a industriei vorbim: de comercial, de nunţi sau de videoclipuri muzicale. Lumea nu prea le amestecă, pentru că celelalte două laturi nu se agreează cu nunţile. Pe partea de comercial, cred că stăm destul de bine. Vin străini să facă reclame la noi, datorită preţului accesibil şi a oamenilor creativi pe care îi avem. Pe partea de music video se pune din ce în ce mai mult preţ pe concept şi nu pe cât se investeşte în întregul clip, deşi atunci când ai un buget mai mare îţi permiţi mai multe instrumente creative. În mare, România nu e la început în domeniul ăsta. Stăm bine, dacă nu ne compari cu America. Merge banda, sănătate să fie!”, spune, râzând, Ionuţ Tradafir.

„Antreprenoriatul şi creaţia se pupă atât de bine, dar şi când se ceartă!“ Ionuţ Trandafir, regizor

Artă versus Bani

„Atunci când lucrezi pentru cineva e mai greu să creşti. Latura creativă se dezvoltă mult mai rapid când lucrezi pentru tine însuţi. Când lucrezi pentru altcineva, ego-ul devine inamic, apar nişte frustrări. Dar ăştia sunt paşii: întâi trebuie să fii ucenic, ca să poţi fi apoi propriul tău şef. Chiar şi bagajul de frustrări e necesar, el e combustibilul care te împinge spre succes“, crede el despre drumul ales.

„Ca să realizezi un clip, minimumul posibil de care ai nevoie sunt o bucată de celuloză albă şi de un telefon bun, pe care ştii să-l manevrezi“ Ionuţ Trandafir, regizor

Exerciţiul de imaginaţie

„Când se lansa un videoclip, dădeam Play, mă întoarcem cu spatele, ascultam piesa şi mă gândeam «Cum aş fi făcut eu clipul ăsta?». De obicei, eram dezamăgit de ce vedeam“

Ionuţ Trandafir, regizor

Videoclipul la care s-a distrat cel mai tare

„Don Baxter feat. Smiley - Statul (fredonează «Eu stau degeaba, tu stai degeaba, noi stăm degeaba, dar ne merge treaba»). Am avut ideea de a pune o rotativă în mijlocul camerei şi pe ea am pus o canapea pe care se întâmplau tot felul de lucruri. Se observă şi în videoclip cât de amuzantă şi de relaxată a fost atmosfera. Am vrut să aducem o zebră în clip, dar n-am putut să facem rost de una şi nici să vopsim un măgar, aşa că ne-am mulţumit cu un porcuşor de care am ataşat o foaie pe care scria «Zebră». Toată lumea s-a distrat şi a fost satisfăcută de rezultat. Îmi aduc aminte cu drag de acel videoclip“, a mai zis el.

„A devenit deja convenţie cinematografică: atunci când faci ceva alb-negru, e mai artistic” Ionuţ Trandafir, regizor

Programul

„Programul e foarte încărcat, dar nu mă plâng. Asta e tot ce mi-am dorit: să pot să iau cât mai multe proiecte, să pot să mă extind cât mai mult şi să câştig tot mai multe premii în toate domeniile. Încerc să-mi fac timp şi de concedii, dar de fiecare dată când mă urc în avion am un pitic pe umăr care-mi şopteşte «Ştii că puteai să iei şi acel proiect, dar ai preferat să pleci». Recunosc, sunt workaholic“, ne-a mărturisit.

Trandafilm de nuntă şi de festival

„Am timp şi de nunţi. Oamenii din industrie au deformat imaginea cameramanului de la nuntă, dar e un domeniu foarte fain, care a evoluat semnificativ în ultima vreme. Mie-mi place foarte mult arta improvizaţiei. Îmi place să încerc să nu influenţez acţiunea, ci doar să decid unde să fiu în acel moment special, în care nu pot să-i spun preotului «Stop! Încă o dată, acţiune!». Iar la nunţi am ocazia să «vânez» momente, nu să le construiesc de la 0, cum fac atunci când regizez. Cea mai mare bucurie a mea e când mă contactează oamenii dinainte să închirieze sala“, povesteşte tânărul regizor. „Fac parte şi din echipa care se ocupă de aftermovie-urile de la Electric Castle şi de la Untold, unde-mi place să fac acelaşi lucru ca şi la nunţi: să surprind şi să «vânez» momente unice“, mai zice spune el.

„Diferenţa dintre români şi străini la nunţi şi la festivaluri este imensă. Străinii simt muzica şi se distrează, pe când românii sunt prea ocupaţi să se analizeze unul pe celălalt, sunt crispaţi şi se tem să nu se facă de râs“ Ionuţi Trandafir, regizor

Trandafilm(e) premiate

„Telly Awards este o competiţie internaţională din America, cu nişte oameni foarte buni în juriu, în cadrul căreia am luat un argint şi două bronzuri. Am participat cu două videoclipuri (Feli - „Timpul“ şi Doc feat Smiley&Motzu - „Pierdut buletin“) şi am luat trei premii (Râde)“, spune el.

„Când am filmat clipul lui Feli am avut mari emoţii, pentru că am avut onoarea, plăcerea şi emoţia de a colabora cu doamna Maia Morgenstern şi cu George Piştereanu. Pare un clip foarte simplu, însă ce se întâmplă în el şi cum joacă oamenii contează foarte mult. Toate subtilităţile alea… Au jucat exemplar. Am lucrat extraordinar de frumos cu ei. Totul a mers perfect. Cred că a fost primul videoclip la care am terminat mai repede decât estimam, iar proiectul m-a lăsat cu o mulţumire sufletească foarte mare“, mai spune regizorul.

„Cel mai mare vis al meu...“

„... este să realizez un videoclip muzical pentru un artist din America. Cel mai mult mi-ar plăcea să lucrez cu Drake şi The Weekend“, mărturiseşte Ionuţ.

Trei lucruri pe care ar vrea să le facă înainte să iasă la pensie

3. Să filmeze un videoclip sub apă,

2. Să filmeze un videoclip în America,

1. Să facă un film, o dramă „curată“ cu Morgan Freeman în rolul principal.