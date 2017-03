Inna, Antonia, Lori Ciobotaru şi Lariss lansează, „Milk and Honey“, o nouă piesă în formula GGirls VIDEO

O nouă formulă pentru GGirls

Cele patru artiste sunt sexy, stylish, iar piesa le pune în evidenţă personalităţile creative şi jucăuşe.

„Milk and Honey“ a fost compusă şi produsă de Marco&Seba (Marcel Botezan şi Sebastian Barac, cei care au compus cele mai multe hituri ale Inne din trecut, dar şi recente „Gimme Gimme“, „Heaven“), Breyan Isaac, Inna, Lariss şi David Ciente.

Videoclipul a fost filmat în Bucureşti, în regia lui Ionuţ Trandafir (Trandafilm) şi director de imagine Khaled Mokhtar. De imaginea fetelor, s-au ocupat RD Styling pentru ţinute, Beauty District pentru hair şi Beauty Studio pentru make-up.

„Mă bucur să lansăm cea de-a două piesă GGirls. Ne-am super distrat la filmările clipului. Milk and Honey. Am cele mai cool colege! I love GGirls“, a declarat Inna. „Îmi place foarte mult proiectul ‘GGirls’ şi abia aştept să auziţi Milk and Honey“, a spus şi Antonia.

„Este prima mea colaborare cu GGirls, m-am distrat cu fetele la filmare, a fost o super atmosferă şi sperăm să va distraţi şi voi alături de noi“, a declarat Lariss. „GGirls mereu e pe good vibe, optimism, distracţie. Milk and Honey mi-a plăcut de când am fost să o înregistrăm în studio şi mă bucur să vă prezentăm un nou single“, a declarat Lori Ciobotaru.