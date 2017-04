Formaţia Trooper cântă în deschiderea show-ului Deep Purple de la Bucureşti

Accesul va fi permis spectatorilor de la ora 17.00. Recitalul Trooper va fi urmat de cel al canadienilor Monster Truck, informează organizatorii.

Grupul Trooper, înfiinţat în 1995, a lansat opt albume de studio, a cântat în faţa a peste 600.000 de oameni, în mai mult de 700 de concerte, a colaborat cu Blaze Bayley (ex. Iron Maiden) şi a concertat în deschiderea unor concerte ca Iron Maiden, Scorpions, Judas Priest, Whitesnake, Europe, Manowar, Nazareth şi WASP.

Formaţia britanică Deep Purple îşi începe la Bucureşti turneul „Long Goodbye“, care va promova cel de-al 20-lea album al trupei, „inFinite“, lansat pe 7 aprilie.

Materialul discografic, produs de Bob Ezrin, care a lucrat cu artişti precum Alice Cooper şi Pink Floyd, cuprinde 10 melodii, ultima dintre acestea fiind „Roadhouse blues“, compusă de Jim Morrison şi lansată în 1970. Primul single de pe acest album, „Time for Bedlam“, a fost lansat în luna ianuarie.

„inFinite“ este al cincilea album pe care Deep Purple îl lansează în formula Ian Gillan (voce), Roger Glover (bas), Ian Paice (tobe), Steve Morse (chitară) şi Don Airey (clape).

Deep Purple a fost înfiinţată în Hertford, Anglia, în 1968. Între muzicienii care au făcut parte din grup, de-a lungul timpului, se numără Ritchie Blackmore (chitară, cofondator), Jon Lord (clape) şi David Coverdale (voce). Trupa a fost inclusă, în 1975, în Guinness Book of World Records, ca „cea mai zgomotoasă formaţie din lume“. Albumele grupului au fost vândute în peste 120 de milioane de copii în întreaga lume. Între cele mai importante apariţii discografice semnate Deep Purple se numără: „Deep Purple in Rock“ (1970), „Fireball“ (1971), „Machine Head“ (1972), „Burn“ (1974), „Stormbringer“ (1974) şi „Perfect Strangers“ (1984). Formaţia a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2016.

Biletele pentru concertul care va avea loc în parcarea complexului Romexpo din Bucureşti au preţuri de 130 lei (gazon B), 190 lei (gazon A), 270 lei (golden ring), 350 lei (tribuna) şi pot fi cumpărate din reţeaua Eventim.