Delia şi Macanache au lansat videoclipul piesei „Rămâi cu bine/Rămâi cu mă-ta“: „Rolul mamei este jucat chiar de soacra mea, de care sunt tare mândră“ VIDEO

Delia a mărturisit că ideea colaborării cu rapperul Macanache pentru piesa „Rămâi cu bine“ i-a aparţinut. Muzica şi producţia sunt făcute de Delia şi Alex Cotoi, textul poartă semnătura Deliei şi a lui Macanache, iar videoclipul este regizat de Alex Ceauşu.

„Este o piesă inspirată din realitatea cotidiană, dar ţin să precizez că nu este inspirată din viaţa mea, căci nu am avut probleme cu nicio mamă. Are un sound foarte «anii ‘90» cu un clip în care se găsesc nişte flashback-uri din copilăria noastră din cartier. În clip, rolul mamei este jucat chiar de soacra mea, de care sunt tare mândră, căci are calităţi de actriţă. Colaborarea este cumva neaşteptată de către public, dar eu îmi doream foarte mult să cânt cu Maca. Cochetam de mult cu ideea asta şi i-am trimis un ghid audio cu piesa, i-a plăcut foarte mult, şi-a scris versurile pe partea lui şi gata piesa! Piesa este compusă de mine, muzică şi text, iar orchestraţia a făcut-o Alex Cotoi la Global Records şi sunt foarte mândră de ce a ieşit. Consider că această prescurtare – «mă-ta» – e un cuvânt foarte frumos. Putea fi fiică-ta, putea fi tac-tu, dar fiind vorba de mamă, se numeşte «mă-ta»“, a declarat Delia.

„Melodia s-a născut din creativitatea Deliei. Ea mi-a trimis un demo cu ea cântând la pian refrenul şi linia melodică. Şi na, într-o zi ne-am întâlnit la studio, am scris nişte versuri şi am făcut instrumentalul cu ajutorul fratelui Alex Cotoi. Am mai revenit o dată la studio să cizelăm melodia şi cam aia a fost. Eu simt cumva că e o problemă a tuturor cuplurilor cu mamele soacre şi chestii din astea. Sperăm că o să fie o melodie plăcută pentru toată lumea“, a adăugat Macanache.