Delia a lansat videoclipul piesei „Fata lu' tata“, compusă de Carla's Dreams VIDEO

Noua piesă a Deliei este compusă de Carla's Dreams, alături de care cântăreaţa a mai lansat şi single-urile de succes „Cum ne noi“ şi „Da, mamă“.





Videoclipul piesei „Fata lu’ tata“ a fost filmat şi regizat de Alex Ceauşu, cu care Delia a mai colaborat pentru „1, 2, 3, 4“, „Rămâi cu bine“ şi „Verde Împărat“.

Delia a mai lansat anul acesta „Rămâi cu bine“ împreună cu rapperul Macanache, o colaborare care s-a bucurat de aprecierea publicului şi care are aproape 30 de milioane de vizualizari pe YouTube.





De asemenea, artista este featuring şi pe single-ul The Motans – „Weekend“, care a fost pe primul loc în topurile radio şi TV din Romania, cu peste 22 de milioane de vizualizari pe YouTube. În plus, Delia a lansat albumul „Live“ care include hiturile „Cum ne noi“, „Da, mamă“, „Cine m-a facut om mare“, „Ce are ea“ şi a susţinut trei zile de concerte la Sala Palatului, evenimente sold out sub conceptul „Psihedelia“.