Compozitorul piesei câştigătoare la Eurovision România 2017, declaraţie-surpriză: melodia trebuia să fie cântată de un grup ce va rivaliza cu Ilinca şi Alex

„O să fac o declaraţie în premieră. Această piesă („Yodel It!“ – n.red.) a fost făcută pentru Timebelle, care va reprezenta Elveţia la Eurovision 2017. Pe Miruna eu am dus-o în Elveţia. Ce v-am spus acum este o bombă şi nici presa internaţională nu ştie chestia asta, chiar dacă am tot fost întrebat. Timebelle a primit o piesă din Suedia şi, la preisunea casei de discuri, a managerilor şi având o garanţie mai mare din partea compozitorilor respectivi, au optat pentru acea şi au renunţat la piesa compusă de mine. A trebuit să fac ceva cu ea până la urmă“, a dezvăluit celebrul compozitor.

Vorbind despre reprezentarea României la Eurovision 2017, Mihai Alexandru (foto dreapta, credit andreipartos.ro) a precizat că îşi doreşte un show nemaipomenit: „Trebuie să ne gândim la ceva fantastic, trebuie să avem o idee foarte bună pentru a putea ţine capul sus acolo. Vreau să mă gândesc şi la faptul că poate am o partitură prea grea, poate ar trebui să mai simplific pe ici, pe colo, pentru a-i ajuta pe Ilinca şi pe Alex să ducă la bun sfârşit momentul.“

De asemenea, compozitorul a subliniat că piesa „Yodel It!“ se bucură şi de aprecierea publicului din străinătate: „Nebunia asta de piesă se potriveşte foarte bine cu motto-ul Eurovision – „celebrăm diversitatea“ –, am observat că suntem apreciaţi în afara ţării. M-am gândit să facem o nebunie de piesă pentru Eurovision 2017, chiar dacă eram convins că radiourile comerciale nu o vor difuza, dar sunt altele interesate de ea. Eu mă bucur că am reuşit să facem o nebunie de piesă şi e cântată cât se poate de bine de aceşti doi copii. Ilinca are 18 ani şi probabil va fi cea mai mică concurentă de la Eurovision 2017.“