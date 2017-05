Coldplay şi Katy Perry, printre artiştii care vor cânta alături de Ariana Grande în memoria victimelor atacului terorist din Manchester

Show-ul caritabil „One Love Manchester“ este organizat în memoria celor 22 de victime ale atacului terorist din 22 mai, de la Manchester Arena, potrivit BBC.

Pentru acest show, Ariana Grande oferă gratuit bilete celor care au participat în urmă cu opt zile la concertul său de pe arena din oraşul englez.

Printre artiştii care vor mai urca pe scenă au fost confirmaţi Take That, Niall Horan (One Direction), Miley Cyrus, Usher şi Pharrell.

Stadionul are o capacitate de 50.000 de locuri, iar spectacolul va fi transmis live de BBC TV şi BBC Radio.

Banii strânşi în urma acestui show vor ajunge la fondul de urgenţă We Love Manchester.

Şapte copii au fost ucişi când Salman Abedi a detonat o bombă la ieşirea din Manchester Arena, pe 22 mai. Ariana Grande, în vârstă de 23 de ani, şi-a suspendat turneul „Dangerous Woman“, dar a promis că va reveni la Manchester.

„Când am aflat de acest concert, prima reacţie a fost - trebuie să vorbim cu familiile victimelor şi să vedem ce părere au“, a spus un reprezentant al poliţiei. „Majoritatea sunt de acord. Sunt şi unii care nu agrează ideea şi asta este de înţeles“.

Cincizeci de răniţi în atac se mai află internaţi, iar 17 dintre ei sunt în stare critică.

Gara Victoria din Manchester a fost redeschisă marţi, după ce structura ei fusese afectată de explozie.

Autorităţile spun că investigaţia progresează şi că la aceasta lucrează aproximativ 1.000 de oameni. În zilele ce au urmat incidentului, 16 persoane au fost arestate în acest caz, însă o femeie şi un adolescent în vârstă de 16 ani au fost eliberaţi între timp, fără a fi acuzaţi.