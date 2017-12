Câţi bani câştigă Mariah Carey anual datorită piesei „All I Want fot Christmas“ VIDEO

Ştii că Sărbătorile de Iarnă se apropie când auzi la tot pasul celebra piesă „All I Want fot Christmas“, iar acest lucru nu poate decât să o bucure pe Mariah Carey, care câştigă substanţial doar din drepturile de autor.

Mai exact, 426.000 de euro primeşte artista în fiecare an de pe urma hit-ului său, scrie The Independent, care citează o analiză făcută de Daily Mail.

Timp de 20 de ani, „All I Want fot Christmas“ a fost pe primul loc în topul celor mai ascultate melodii de sărbători, iar în 2015 a fost cea mai descărcată piesă de Crăciun de pe Spotify.

În plus, anul acesta, piesa a inspirat un scurtmetraj de animaţie în care o fetiţă pe nume Mariah, evident, visează să primească un căţeluş sub bradul de Crăciun. De asemenea, artista şi-a început deja turneul de Crăciun pe care îl susţine în fiecare an.





Mariah Carey nu este însă singurul artist care încasează sume de bani în fiecare an de pe urma cântecelor de Crăciun. De asemenea, compozitorii Noddy Holder şi Jim Lea încasează anual aproximativ 565.000 de euro, pentru „Merry Xmas Everybody“ (Slade), The Pogues câştigă 453.000 de euro graţie piesei „Fairytale of New York“, iar Paul McCartney primeşte 295.000 de euro în fiecare an pentru „Wonderful Christmastime“.