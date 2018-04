Cât de mult au crescut vânzările digitale ale pieselor semnate de Avicii, după moartea artistului. Cele mai căutate single-uri VIDEO

Vânzările albumelor lui au crescut cu 12.000 de procente, pe 20 aprilie, până la 2.000 de copii.

Cel mai bine vândut single al lui din ziua de 20 aprilie, „Wake Me Up!”, a înregistrat 8.000 de descărcări, o creştere cu 6.100%. Următoarele două cele mai vândute au fost „Levels” şi „Hey Brother”.

Tim Bergling, născut pe 8 septembrie 1989, cunoscut sub numele de scenă Avicii, a fost şi producător muzical, nominalizat de două ori la premiile Grammy - pentru single-ul „Sunshine”, cu David Guetta, în 2012, şi pentru single-ul său „Levels”, din 2013. Unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale sunt „I Could Be the One", „Wake Me Up", „You Make Me", „X You", „Hey Brother", „Addicted to You", „The Days", „The Nights" şi „Waiting for Love". A lansat două albume de studio - „True” (2013) şi „Stories” (2015).