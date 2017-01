Andreea Balan a lansat „Sens unic“, prima piesă după ce a devenit mamă: „Mi-am promis că nu voi mai cânta piese făcute pentru radio sau TV“ VIDEO

Andreea Bălan a avut câteva luni de pauză pentru a o aduce pe lume pe micuţa Ella, dar a revenit deja pe scenă cu show-uri noi şi pregăteşte o reinventare pentru 2017- un nou concept de show cu o poveste ce va fi dezvăluită în luna martie.





Până atunci, Andreea revine cu „Sens Unic“, prima colaborare cu cei mai apreciati compozitori si producatori romani din ultimii ani: Kazibo Music.

La două zile de la lansare, videoclipul piesei „Sens Unic“ a ajuns pe primul loc în topul videoclipurilor cele mai populare de pe Youtube.

Mesajul de mai jos a fost postat de Andreea Bălan ca o scrisoare adresată direct prietenilor ei de pe Facebook:

„«Sens Unic» a fost scrisă special pentru mine şi despre viaţa mea personală de către băieţii foarte talentaţi de la KAZIBO. Piesa e ca un pansament care vindecă, deschide uşi noi şi arată sensul în care mergem fiecare dintre noi după un moment greu, indiferent că e despre dragoste sau nu. Am filmat un videoclip cu Edward Aninaru pe o plajă părăsită din SUA, pe lângă Los Angeles. De concept şi styling s-a ocupat, ca de obicei, Edi Enache, The Fashion Jumper, el mă completează creativ când vine vorba de vizualuri şi poveşti de câţiva ani încoace şi mă provoacă să încerc lucruri noi.

Pentru mine, e unul din cele mai reprezentative videoclipuri pentru că am vrut să vă arăt cum sunt înăuntru, atât prin starea transmisă în clip cât şi prin styling, make-up, păr şi jocul meu în povestea din video. Simt că m-am transformat într-o femeie puternică. Scandaluri, despărţiri, multe lucruri despre care nu voi vorbi public deocamdată - poate într-o carte, cândva - toate lucrurile bune şi rele care s-au întâmplat m-au transformat într-o femeie puternică, într-un viking. Poate par dură câteodată, însă aşa am învăţat că trebuie să fiu ca să iasă totul profesionist şi toată lumea să îşi facă treaba ca la carte şi fiecare apariţie să fie impecabilă. Poate nu las să se vadă că sunt şi foarte sensibilă şi foarte vulnerabilă la tot ce se scrie în presă sau pe Facebook, câteodată. Însă am învăţat că puterea mea stă în a lăsa să se vadă ambele parţi: duritatea, ambiţia şi perfecţionismul, dar şi emoţiile, blândeţea şi bunătatea pe care le-am descoperit în mine şi încă mai lucrez să fiu mai bună în fiecare zi cu mine şi cu oamenii din jur. Şi dacă pot să ajut cu ceva, să o fac cu inima deschisă, indiferent că e vorba de cel mai bun prieten sau un necunoscut.