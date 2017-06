Amy Lee, solista Evanescence, mesaj video pentru fanii din România înaintea concertului de la Arenele Romane VIDEO

Formaţia goth-rock Evanescence va concerta pe 29 iunie, începând cu ora 20.00, la Arenele Romane, iar biletele sunt disponibile pe site-ul iabilet.ro la următoarele preţuri: 315 lei (Categoria A) şi 185 de lei (Categoria C) până pe 29 iunie; 330 de lei (Categoria A) şi 200 de lei (Categoria C) la intrare; 680 de lei (pachet promoţional cu 5 bilete la preţ de 4).

Înaintea show-ului din Bucureşti, solista Amy Lee i-a salutat pe fanii români şi le-a dat întâlnire pe Arenele Romane.

Membrii trupei Evanescence pregătesc pentru concertul din România un setlist ce include cele mai cunoscute şi apreciate piese din cariera lor, precum „Going Under“, „Lithium“, „My Immortal“, „Whisper“ şi „Bring Me to Life“.

În deschiderea concertului Evanescence de la Bucureşti vor cânta formaţiile Killa (Italia), Sede Vacante (Grecia) şi Fall Has Come (Italia).

Evanescence, una dintre cele mai iubite şi apreciate trupe rock americane, se află din nou în formula în care vocea celebrei cântăreţe Amy Lee înnobilează piesele care au consacrat trupa. Cu albume vândute în zeci de milioane de exemplare la nivel global, muzica Evanescence a fost răsplătită cu numeroase nominalizări şi premii internaţionale, printre care două Grammy-uri primite în anul 2004 pentru piesa „Bring Me To Life“, la categoriile Best New Artist şi Best Hard Rock Performance.

Formaţia a lansat trei albume de studio – „Fallen“ (2003), „The Open Door“ (2006) şi „Evanescence“ (2011). Primul însă a ramas până astăzi în topul preferinţelor celor ce iubesc muzica rock, acesta fiind certificat cu Platină în intreaga lume. Mai mult, „Fallen“ este unul dintre cele opt albume ale tuturor timpurilor care au reuşit să rămână în top Billboad 200 pentru o perioadă mai mare de un an. „The Open Door“ a marcat un nou succes în palmaresul celebrului grup, cu piese precum „Lithium“ şi „Sweet Sacrifice“, iar „Evanescence“ a ajuns imediat după lansare pe primele locuri în topurile muzicale şi a fost premiat cu Aur în Australia, Canada şi Marea Britanie.

Muzica formaţiei Evanescence acoperă o paletă întreagă de influenţe şi a fost încadrată de critici în diverse categorii, de la rock, metal şi gothic la industrial, progressive sau hard rock. Cu valenţe sofisticate şi o atenţie deosebită pentru detalii, Evanescence a reuşit să ofere publicului piese fascinante care au trecut proba timpului.