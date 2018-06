Afterhills 2018: câţi festivalieri au petrecut în inima Moldovei. Organizator: „Am dublat numărul participanţilor şi am doborât un record mondial“

La Afterhills 2018 au venit festivalieri din întreaga lume, precum Marea Britanie, Germania, Spania, Ungaria, Ucraina, chiar şi din Statele Unite şi Australia. Cei mai mulţi participanţi au venit din Iaşi, Bucureşti, Cluj, Timişoara, Chişinău, Braşov şi Bacău, segmentul principal de vârstă fiind de 25–35 de ani.

Organizatorii pun creşterea pe seama dublării numărului de artişti de pe cele 10 scene, precum şi varietăţii genurilor muzicale abordate. Scena Comedy, o premieră în România, a contribuit, de asemenea, la performanţa din 2018.

La ediţia de anul acesta, Afterhills a stabilit un nou record mondial, pentru cel mai mare Dreamcatcher din lume. Construcţia cu diametrul de nouă metri, montată chiar la intrarea în sit, a fost realizată de partenerii de la ArtCamp şi este deja omologată de către Guinness World Records.

„Ediţia de anul acesta a validat munca întregii echipe şi a partenerilor noştri, în sensul că am reuşit să atingem toate obiectivele pe care ni le-am propus: am dublat numărul participanţilor, am doborât un record mondial, am adus peste 200 de artişti, am realizat scena Comedy, o premieră absolută pe piaţa festivalurilor din România. Din feedbackul primit atât offline, cât şi online, feelingul general de la Afterhills a fost cel vizat de noi, de #goodvibrations, sloganul festivalului. Am început deja pregătirile pentru Afterhills 2019 şi suntem optimişti că vom avea rezultate şi mai bune anul viitor“, declară Ovidiu Biber, cofondator al festivalului.

Echipa Afterhills a început deja pregătirile pentru ediţia de anul viitor, astfel că fanii festivalului pot beneficia până pe 10 iunie 2018 de abonamentul Eggstatic, o primă ofertă specială, la preţul de 147 ron.