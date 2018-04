Adevărul Live, ora 14.00: Cum le-a dat Alexandra Ungureanu bătăi de inimă luptătorilor de K1

INTRĂ ÎN DISCUŢIE şi urmăreşte emisiunea în modulul Adevărul Live

„Bate, bate”, noul single al Alexandrei Ungureanu cu Marius Moga provoaca reactii neasteptate de la sustinatori de categorie grea: neinduplecatii luptatori de K1. Acestia s-au alaturat cauzei muzicale cum au stiut ei mai bine, intr-un teaser video, care promite sa fure multe zambete si sa inmoaie tot atatea inimi.

Piesa i-a scos pe baietii de la SuperKombat Academy din ipostaza de batausi in ringul de lupta si i-a trecut in cea de … dansatori profesionisti pe un ring de dans amenajat in sala de antrenament a clubului. Coregrafia semnata de Emil Rengle i-a imprietenit rapid pe luptatori cu piruetele, sincroanele, dar si cu gratiosul dans de cuplu.

Intr-un colt al ringului, o putem observa pe Alexandra Ungureanu intr-o ipostaza inedita, in timp ce manuieste gratios o matura si murmura şoptit o melodie: “Sunt cu matura, am venit si eu, ca pe-acasa nu am timp sa fac curaţenie, fac la altii. Mai trag si eu cu ochiul, ca vorb-aia, am la ce sa ma uit”, a declarat Alexandra in timpul filmarilor.

Noul videoclip al piesei „Bate, bate“ explorează un sound Future Pop cu subtile influenţe etno şi recompune o imagine nouă a esteticii autentic româneşti.

Colaborarea Alexandrei Ungureanu cu Marius Moga pentru acest single a început acum ceva timp, însă amândoi au căzut de acord că lucrurile bune se întâmplă natural şi au timpul lor propriu, iar momentul potrivit lansării a sosit.

„Bate, bate“ este un nou început în cariera Alexandrei, fiind, de altfel, şi primul single lansat sub label-ul Cat Music. Piesa vorbeşte despre un proces de transformare personală a artistei, care a dus-o mai aproape de ea însăşi şi de rădăcinile ei.