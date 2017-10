Adda a lansat piesa „Am grijă de noi“, un îndemn la responsabilitate pentru femeile însărcinate VIDEO

Cântăreaţa Adda a lansat piesa „Am grijă de noi“, o melodie emoţionantă care le îndeamnă pe viitoarele mame să fie responsabile şi să nu consume alcool în timpul sarcinii, în colaborare cu platforma Despre Alcool.ro.

„Mă bucur că fac parte din acest proiect minunat, mai ales că am devenit mămică şi ştiu ce înseamnă grija şi dragostea pentru copilul meu. Nu am făcut niciodată excese, cu nimic, iar când am rămas însărcinată mi-am dat seama că sunt 100% responsabilă de viaţa care creşte în mine. Toate deciziile pe care le iau în viaţă, le iau gândindu-mă la copilul meu. Pentru că vreau să fie bine din toate punctele de vedere. Şi vreau să îi fiu exemplu. Pentru că, vrem nu vrem, copiii sunt oglinda părinţilor“, declară Adda.

Adda, alături de Dana Rogoz, la lansarea piesei „Am grijă de noi“, în colaborare cu Desprealcool.ro

Piesa este un îndemn la responsabilizare dedicat viitoarelor mămici. „Am grijă de noi“ face parte din campania #9cu0 (9 luni cu 0 alcool), în care sunt implicaţi specialişti şi personalităţi, printre care şi Dana Rogoz, care atrag atenţia viitorilor părinţi asupra riscurilor mari asociate consumului de alcool în timpul sarcinii.

„Am grijă de noi“ este produsă în studiourile DeMoga Music de către Marius Moga şi Marius Mirică. Muzica şi versurile sunt compuse de Marius Moga, Marius Mirică şi Adda, iar videoclipul este realizat în regia lui Codrin Roibu.

„Sunt onorat că Adda şi echipa DeMoga Music au răspuns cu entuziasm invitaţiei noastre de a transmite un mesaj atât de important prin intermediul muzicii. De-a lungul timpului am făcut eforturi considerabile pentru a ajunge cu acest mesaj la cât mai mulţi viitori părinţi. Sunt convins că prin această melodie vom putea contribui la informarea şi mai multor părinţi şi la prevenirea riscurilor ce pot apărea la viitorii bebeluşi“, a declarat Robert Uzună, Corporate Affairs Director Ursus Breweries.