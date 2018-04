A fost lansată unica înregistrare a piesei „Nothing Compares 2 U“ în interpretarea lui Prince. Secvenţe inedite de la repetiţiile artistului VIDEO

Prince cânta în mod regulat în concerte piesa „Nothing compares 2 U“ („Nothing compares to you“). Această întregistrare a fost realizată de artist împreună cu grupul său The Revolution, în vara lui 1984 la Flying Cloud Drive „Warehouse“ din Eden Prairie, în Minnesota.

Cântecul a fost scris iniţial pentru unul dintre grupurile lui Prince, The Family şi a apărut album cu acelaşi nume lansat în 1985. Cinci ani după înregistrarea pentru The Family, cântecul a fost reluat de cântăreaţa irlandeză Sinéad O'Connor pe cel de-al doilea album al ei „I do not want what I haven't got“, iar versiunea artistei a devenit un succes mondial, notează Esquire.