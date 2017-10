A fost anunţată data desfăşurării festivalului ARTmania 2018. Primele abonamente au fost deja puse în vânzare

ARTmania Festival este o platformă dedicată promovării tuturor formelor de expresie artistică inspirate din cultura rock, ce s-a consacrat ca principal promotor regional al proiectelor muzicale contemporane. ARTmania nu înseamnă doar concerte ale unor mari formaţii internaţionale şi locale. Muzica este componenta de bază de la care a pornit totul, însă, reprezintă doar o parte din experienţa pe care festivalul a dorit să o ofere iubitorilor de artă din România şi din străinătate.

Încă de la începuturi, ARTmania a fost gândită ca o platformă culturală menită să ofere publicului cât mai multe evenimente şi moduri de a experimenta forme variate de expresie artistică, precum: concerte, expoziţii, lansări de carte sau proiecţii de film. Acest spaţiu comun de întâlnire al artiştilor şi publicului la nivelul sunetului, culorilor, imaginilor sau literelor, găzduit de Piaţă şi de cetatea medievală, creează spaţiul de poveste şi magia care reprezintă, în esenţă, spiritului festivalului.

Fiind cel mai longeviv festival rock din România şi una dintre mărcile cu cea mai îndelungată tradiţie de pe scena culturală regională, ARTmania şi-a conturat propria identitate prin intermediul unui concept îndrăzneţ şi al unui ambient special: Piaţa Mare a uneia dintre cele mai frumoase cetăţi medievale din Estul Europei.

ARTmania explorează mereu drumuri noi, capitalizând experienţa ediţiilor anterioare, când pe scena festivalului au urcat o serie de trupe importante, de la Nightwish, Serj Tankian şi Devin Townsend, la Die Toten Hosen, Within Temptation, HIM, Tarja Turunen, The Gathering, The Sisters of Mercy, Lacuna Coil, Helloween, Poets of the Fall sau Deine Lakaien, printre mulţi alţii.

Organizatorii anunţă că abonamentele pentru ediţia 2018 a Festivalului ARTmania s-au pus deja în vânzare în reţelele Kompostor, Eventim, MyTicket şi iaBilet, primele 500 de abonamente având un preţ special de 150 lei/ buc.