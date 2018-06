VIDEO A fost lansat trailerul filmului cu Ana Ularu şi Keanu Reeves. Actriţa: „Iubesc acest proiect, iar Keanu este un partener ideal“

Ana Ularu (32 de ani) şi Keanu Reeves (53 de ani) formează un cuplu în filmul „Siberia“, care va avea premiera pe 13 iulie în Statele Unite. Producătorii au lansat şi primul trailer al producţiei regizate de Matthew Ross şi în care cei doi actori apar în ipostaze romantice, dar şi periculoase.

„Siberia“ este despre Lucas (Reeves), un comerciant american de diamante care, odată ce partenerul său dispare în mod inexplicabil, porneşte pe urmele acestuia, în Rusia, având drept paravan vânzarea unor diamante rare, de origine îndoielnică. Ajuns în Rusia, Lucas începe o relaţie amoroasă obsesivă cu Katya (Ana Ularu), proprietara unei cafenele. Pe măsură ce pasiunea dintre cei doi sporeşte, se complică lucrurile şi în lumea înşelătoare a comerţului de diamante.

Recent, Ana Ularu a vorbit despre frumoasa experienţă de a-l avea partener de platou pe apreciatul actor american. „Keanu e un exemplu foarte concludent de om care a rămas absolut normal pentru că aşa a vrut, să poată să se ducă oricând să-şi ia un snikers de la supermarket. Dar Keanu e un tip înspăimântător de inteligent. Am fost avertizată de la început, vezi că e unul din cei mai deştepţi oameni pe care ai să-i cunoşti. Am stat luni de zile în preajma lui şi e un om absolut minunat, prin tot ceea ce e, prin felul în care gândeşte, prin umorul pe care îl are. E foarte pregătit pe platou şi are o stabilitate care vine din faptul că ştie cine e, că nu s-a pierdut“, a declarat actriţa pentru „Formula AS“.