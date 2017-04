Un nou personaj feminin va apărea în al optulea film din franciza „Star Wars“

Regizorul Rian Johnson a spus că filmul „Star Wars: The Last Jedi“, programat să fie lansat în decembrie, se află în post producţie.

Kelly Marie Tran o joacă pe Rose, care lucrează pentru Rezistenţă. Johnson a spus că personajul ei întruchipează ideea că şi un muncitor de rând poate fi erou. El a mai spus că rolul ei este cel mai semnificativ dintre personajele noi din această franciză.

Lucafilm a lansat live stream în lumea întreagă trailer-ul noului film.

„The Last Jedi“ urmează evenimentelor relatate în „The Force Awakens“ (2015) şi reprezintă următorul film din seria „Star Wars“.

Pelicula „Rogue One“ şi un alt lungmetraj, dedicat personajului Han Solo, sunt filme independente, desprinse din firul narativ al acestei francize, fără să facă parte oficial din aceasta.

Filmul „Star Wars: The Last Jedi“, scris şi regizat de Rian Johnson, îi are în rolurile principale pe Mark Hamill şi regretata Carrie Fisher, alături de Adam Driver, Daisy Ridley şi John Boyega. Actriţa Carrie Fisher finalizase filmările de la această peliculă cu puţin timp înainte de a muri, în decembrie 2016.

Lungmetrajul „Star Wars: The Last Jedi“ va fi lansat pe 15 decembrie.