Prinţii Harry şi William apar în noul film „Star Wars“. Ce roluri vor avea şi cum a fost la filmări FOTO

Prinţul Harry şi Prinţul William ai Marii Britanii vor apărea în filmul „Star Wars:The Last Jedi“ FOTO Getty Images

Actorul şi producătorul de film John Boyega (25 de ani), care interpretează rolul soldatului Finn, a confirmat într-un interviu pentru The Hollywood Reporter că a jucat alături de cei doi prinţi ai Marii Britanii, îmbrăcaţi în costume de soldaţi ai Imperiului Galactic.

De asemenea, Boyega a confirmat că Tom Hardy este prezent în film cu o cască ce îi acoperă faţa.

Mai mult, John Boyega a mărturisit că a fost „ciudat“ să-i vadă pe Alteţele Lor Regale în costume, dar că a fost „o experienţă incredibilă“ să filmeze alături de cei doi. „A fost mai mult amuzant decât intimidant“, a adăugat actorul, potrivit The Independent.





Cei doi membrii ai familiei regale britanice au vizitat platourile de filmare de la Pinewood Studios în aprilie 2016 şi s-a zvonit încă de la acel moment că ar fi filmat o scenă FOTO Getty Images

Cei doi membrii ai familiei regale britanice au vizitat platourile de filmare de la Pinewood Studios în aprilie 2016 şi s-a zvonit încă de la acel moment că ar fi filmat o scenă FOTO Getty Images





Cei doi membrii ai familiei regale britanice au vizitat platourile de filmare de la Pinewood Studios în aprilie 2016 şi s-a zvonit încă de la acel moment că ar fi filmat o scenă FOTO Getty Images

„Te face să simţi că eşti parte din istorie, într-un fel“, a adăugat Boyega despre apariţia sa în noua peliculă.





John Boyega FOTO Getty Images

Producţia va fi lansată în cinematografele din România, în avanpremieră, pe 14 decembrie, fiind distribuită în ţara noastră de Forum Film România, scrie News.ro.

„Star Wars: Ultimii Jedi“ este scris şi regizat de Rian Johnson şi produs de Kathleen Kennedy şi Ram Bergman. J.J. Abrams, Tom Karnowski şi James McGatlin sunt producătorii executivi.

În cel de-al optulea film al francizei „Star Wars“ apare şi Gary Barlow, solistul trupei Take That, care a filmat o scenă în luna martie a aceluiaşi an.

În filmul „Star Wars: Ultimii Jedi/ Star Wars: The Last Jedi“, saga Skywalker continuă, în timp ce eroii din „Trezirea Forţei“ se alătură legendelor galactice într-o aventură ce scoate la iveală mistere străvechi despre Forţă, împreună cu revelaţii şocante despre trecut.

Din distribuţie fac parte Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern şi Benicio Del Toro.

Actorii (de la stânga la dreapta) Gwendoline Christie, John Boyega, Daisy Ridley, Mark Hamill, Regizorul Rian Johnson, Kelly Marie Tran, Laura Dern şi Benicio del Toro din Star Wars:The Last Jedi FOTO Getty Images