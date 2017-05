„King Arthur: Legenda Sabiei“ este regele box office-ului românesc: ce încasări a avut şi câţi spectatori au fost la cinema VIDEO

„King Arthur“ a avut parte de un debut triumfător în cinematografele din România, după ce a adunat încasări în valoare de 1.1.515.400 lei şi un număr de 57.764 de spectatori.

Aclamatul regizor Guy Ritchie îşi imprimă stilul dinamic noului film de aventură şi acţiune. Avându-l pe Charlie Hunnam în rolul principal, „King Arthur: Legenda Sabiei“ reprezintă o abordare a clasicului mit al lui Excalibur, urmărind traseul lui Arthur de pe străzile din Londinium şi până la tron.

Când tatăl copilaşului Arthur este ucis, unchiul său – Vortigern (Jude Law) – preia conducerea regatului. Rămas fără dreptul din naştere la tron şi fără să ştie cine este cu adevărat, Arthur este nevoit să răzbată prin viaţă de unul singur, pe aleile întunecate ale oraşului. Dar în momentul în care reuşeşte să scoată sabia din piatră, viaţa sa se schimbă radical, el fiind forţat să-şi recunoască adevărata obârşie.





Pe lângă Hunnam (serialul FX „Sons of Anarchy“) şi Law, nominalizat la premiile Oscar („Cold Mountain“, „Talentatul domn Ripley“), din distribuţie mai fac parte şi Astrid Bergès-Frisbey („Piraţii din Caraibe: Pe ape şi mai tulburi“), Djimon Hounsou, nominalizat la premiile Oscar („Diamantul sângeriu“, „In America“), Aiden Gillen (serialul HBO „Urzeala tronurilor“) şi Eric Bana („Star Trek“).

„Gardienii Galaxiei Vol. 2/ Guardians of the Galaxy Vol. 2“, regizat de James Gunn, a coborât, după al treilea weekend de la lansarea pe marile ecrane româneşti, pe poziţia a doua în clasament, cu încasări de 342.596 de lei.









Comedia „Cum să fii amantu' la femei/ How to Be a Latin Lover“, cu Salma Hayek, Kristen Bell şi Eugenio Derbez în rolurile principale, a debutat pe locul al treilea în topul românesc, după ce a generat încasări de 297.514 lei şi a fost vizionat de 14.298 de spectatori.