Intriga filmului „Manchester by the Sea“ a inspirat un cuplu să-şi ucidă fiul: ce i-a dat de gol pe vinovaţi

Cassey Affleck a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor, pentru rolul din „Manchester by the sea“ FOTO Arhivă

Inspiraţie macabră

Adolescentul Jeffrey Franklin, în vârstă de 16 ani, a fost ucis de părinţii lui pe 28 februarie, în statul american New York, după ce mama lui a văzut filmul „Manchester by the Sea“. Acest lungmetraj, care i-a adus actorului Casey Affleck premiul Oscar, spune povestea unui bărbat care îşi ucide accidental copiii într-un incendiu, scrie News.ro.

Soţii Heather şi Ernest Franklin au fost acuzaţi de crimă şi incendiere premeditată.

„La două ore după ce acuzata a vizionat acel film, Jeffrey era deja decedat“, a declarat la tribunal Joseph McBride, procurorul general din comitatul Chenango.

Procurorul a explicat unui judecător din New York că personajul interpretat în acel film de Casey Affleck este scutit de punerea sub acuzare, după ce află că o persoană nu poate fi acuzată pentru o crimă accidentală.

La doar câteva zile după ce „Manchester by the Sea“ a câştigat două premii Oscar în luna februarie, un incendiu a fost raportat în reşedinţa soţilor Franklin din Guildford, un oraş aflat la o distanţă de 290 de kilometri de New York.

„Victima prezenta arsuri grave“, a spus procurorul Joseph McBride, vineri, la Tribunalul Districtual din Chenango. „Din cauza arsurilor severe de pe trup, provocate de incendiu, medicii legişti nu au putut să determine cauza morţii“, a adăugat el.

Adolescentul nu avea fum sau funingine în gură şi pe căile respiratorii, fapt ce ar fi indicat că era încă în viaţă în momentul izbucnirii incendiului. Potrivit aceluiaşi procuror, victima era o persoană cu handicap, având nevoi speciale şi suferea de incontinenţă cronică.

Disturbing new details emerge in death of Mount Upton teenhttps://t.co/Lt6zWsd0tl pic.twitter.com/tbjoba17vW — WBNG 12 News (@WBNG12News) April 10, 2017

Ce i-a dat de gol pe vinovaţi

Heather Franklin, în vârstă de 33 de ani, s-a plâns pe Facebook din cauza problemelor generate de îngrijirea permanentă de care avea nevoie Jeffrey, pe care cuplul îl adoptase în anul 2012.

Heather Franklin, care este în prezent însărcinată, le-a spus anchetatorilor că mersese în acea seară în două magazine pentru a cumpăra medicamente.

Procurorii spun că dovezile nu indică însă faptul că ea s-ar fi îndreptat spre raionul de medicamente din fiecare magazin.

Ernest Franklin, în vârstă de 35 de ani, susţine că era afară, plimbându-şi câinii, în momentul în care locuinţa a fost cuprinsă de flăcări.

Însă, în timp ce Casey Affleck a câştigat premiul Oscar pentru rolul unui tată măcinat de durere în acel film, anchetatorii nu au constatat aceeaşi reacţie la Ernest Franklin.

Potrivit procurorului Joseph McBride, poliţiştii care au ajuns la faţa locului spun că Ernest Franklin era „foarte calm, liniştit şi stăpânit“ pe peluza casei sale.

El le-ar fi „indicat camera în care se afla trupul neînsufleţit al lui Jeffrey şi nu prezenta niciun fel de răni sau semne pe trup care să ateste faptul că ar fi încercat să îl salveze“.

Avocatul lui Heather Franklin a spus că inculpata trebuie să fie considerată nevinovată până la proba contrarie. „Procuratura o acuză de crimă fără să cunoască măcar cauza morţii“, a adăugat el.

Dacă vor fi găsiţi vinocaţi, soţii Franklin riscă să primească o condamnare de până la 25 de ani de închisoare.

Aproape 11.000 de dolari ce fuseseră strânşi printr-o campanie demarată pe GoFundMe au fost returnaţi după ce soţii Franklin au fost oficial puşi sub acuzare pentru crimă, informează WBNG News.