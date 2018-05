Cum a scăpat Nicu Ceauşescu filmul „Ringul“ de cerberii cenzurii comuniste

Povestea filmului „Ringul“ a pornit de la o idee a scriitorului Ioan Grigorescu, cel care fusese corespondent de presă în Polonia între anii 1956-1958, timp în care a învăţat limba poloneză şi i s-a născut un fiu la Varşovia.

Ulterior, el a publicat la Editura Tineretului un volum de nuvele plasate într-un spaţiu comun: lagărul de concentrare de la Auschwitz. Într-unul dintre texte, „Întâlnirea“, un fost deţinut îşi reîntâlneşte torţionarul, după terminarea războiului, sub chipul adversarului din cadrul unei gale de box. Nuvela a fost adaptată pentru teatru radiofonic sub titlul „Ringul în ring“ de regizorul Dan Nasta. Producţia a primit Premiul RAI în anul 1968.

Stanislaw Staszek, transformat în Tudor Andrei

Producătorul francez de film Pierre Lévy i-a solicitat cu insistenţă lui Ioan Grigorescu să îi vândă drepturile de ecranizare, dar acesta a refuzat: „Acest film nu-l văd făcut decât în coproducţie cu ţara mea“. Sergiu Nicolaescu a îmbrăţişat şi el ideea unei ecranizări, iar scenariul, scris tot de către Ioan Grigorescu, a adaptat povestea, pentru ca aceasta să corespundă aşteptărilor regizorului. Deosebirile dintre nuvelă şi film sunt destul de mari. În carte, fostul deţinut se numea Stanislaw Staszek şi era originar din Silezia şi avea 37 de ani, iar întâlnirea cu Adolf Gebauer a avut loc în cadrul unei gale profesioniste ce avea loc la Frankfurt. În film, „1013“, Tudor Andrei, trecut bine de 50 de ani, lucrează împreună cu fostul său antrenor, Tom, pe un TIR care tranzitează Germania. Revederea cu Adolf Gebauer are loc de această dată într-un bâlci, unde amatorii de lupte trebuiau să urce în ring pentru şase reprize cu un experimentat boxer, urmând să primească pentru fiecare repriză suma de 100 de mărci. Nu în ultimul rând, în timp ce, în finalul nuvelei, „Golem“ este doar demascat în public de către protagonist, în film lupta din ring s-a dat la propriu pe viaţă şi pe moarte, iar fostul Untersturmführer SS a căzut secerat în ring, în ultima rundă a partidei.

Franţuzoaica Lætitia Gabrielli, cooptată în distribuţie la doar 17 ani

Sergiu Nicolaescu a intenţionat de la bun început să realizeze filmul în regim de coproducţie, el având numeroase relaţii profesionale dezvoltate anterior în Republica Federală Germană, unde realizase anterior mai multe pelicule, dar s-a lovit în primă fază de refuzul ferm al Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, prin vocea prim-vicepreşedintelui Ion Traian Ştefănescu. Informaţii în acest sens există inclusiv într-unul dintre dosarele de urmărire informativă pe numele cineastului Sergiu Nicolaescu, aflat în arhivele Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, regizorului fiindu-i atribuit numele conspirativ „Comisarul“. Ulterior, situaţia a fost deblocată prin intervenţia lui Dumitru Ghişe, membru supleant al Comitetului Central al Partidului Comunist Român şi prorector al Academiei de Studii Social-Politice „Ştefan Gheorghiu“, iar filmul a putut fi realizat în coproducţie cu Cine TV Berlin. „Numai datorită lui Dumitru Fernoagă (n.r. - directorul Casei de Filme nr. 5, colaborator constant al regizorului) şi Dumitru Ghişe, un subiect care nu avea legătură cu realitatea măreaţă a realismului socialist a putut intra în producţie“, scria Nicolaescu în memoriile sale. Nemţii au asigurat şi plata a doi actori, Karl-Michael Vogler, cel care jucase şi în „Mihail, câine de circ“, respectiv franţuzoaica Lætitia Gabrielli, pentru care s-a inventat un rol, Karin, neexistent până atunci în poveste.

Vasile Popa: „Sergiu nu ştia cum să ţină ca lumea garda, cum să dea un croşeu!“

Sergiu Nicolaescu şi-a antamat şi rolul principal, Tudor Andrei, în ciuda faptului că avea 53 de ani în momentul filmărilor. Deşi a susţinut mereu că a practicat boxul, la nivel amator, în tinereţe, cascadorul Vasile Popa, fost pugilist la Dinamo, susţine astăzi că cineastul nu era foarte talentat: „El începuse antrenamentele cu mine pentru rol. Doamne, ce m-am mai enervat! Nu ştia nimic, era antitalent, n-a învăţat nimic cât am lucrat cu el! Nu ştia cum să ţină ca lumea garda, cum să dea un croşeu!“. Ulterior, regizorul s-a antrenat cu doi foşti mari campioni, Ion Chiriac şi Alec Năstac, ultimul având şi un mic rolişor în film, în timp ce Vasile Popa a fost „sărit“ din distribuţie. Rolul lui Adolf Gebauer la maturitate a fost interpretat de Mihai Vasile Boghiţă, fost campion naţional la începutul anilor '50, în timp ce, în scenele din lagăr, personajele au fost interpretate de Constantin Brînzea (Tudor Andrei) şi Marian Culiniac (Adolf Gebauer), care practicaseră la rândul lor boxul şi jucaseră roluri de pugilişti şi în filmul „Învingătorul“, regizat de Tudor Mărăscu. „Deşi aveam peste 50 de ani, am început un antrenament intens ca-n tinereţe. Având ca antrenor pe Ion Chiriac, fost campion european, am reuşit în scurt timp să mă pun la punct. Meciurile de box din film sunt reale, fără menajamente. La Sala Polivalentă am avut 5.000 de spectatori plătitori care au venit ca la un spectacol, anunţat prin afişul: «Meci de box: Sergiu Nicolaescu contra Vasile Boghiţ㻓, povestea Nicolaescu. Înainte de a ieşi pe piaţă, ultima vizionare a peliculei a avut loc la Casa Scânteii, în faţa principalilor cerberi ai nomenclaturii comuniste, printre care se număra şi „prietenul“ Ion Traian Ştefănescu. Ei bine, la finalul proiecţiei, din spatele sălii s-a ridicat nimeni altul decât Nicu Ceauşescu, care a concluzionat şmechereşte: „Mişto film!“. În acel moment, au încetat orice fel de comentarii negative, iar „Ringul“ a primit „botezul focului“ pentru a putea rula în cinematografele din ţară, unde a vândut 2.898.667 de bilete.

Mircea Vodă: „Chiar Sergiu era la volanul camionului de mare tonaj!“

Filmările realizate în Germania pentru „Ringul“ s-au realizat în mare parte chiar pe autostradă. „A fost deplasată o echipă restrânsă, dintre actori fiind cooptat, în afara lui Sergiu, doar Marin Moraru, care-l interpreta pe Tom. S-au făcut filmări cu un camion de mare tonaj pus la dispoziţie de către nemţi, timp de 10-12 ore pe zi, în condiţii de trafic normal pe autostradă, fără posibilitatea opririi sau întoarcerii. Toată lumea m-a întrebat dacă chiar Sergiu a condus camionul, aşa cum se vede în film. Da, chiar el a fost la volan tot timpul!“, ne-a povestit machiorul Mircea Vodă.

Primul film din istoria TVR întrerupt la cererea publicului

Chiar în seara Crăciunului însângerat al anului 1989, TVR a difuzat filmul „Ringul“, însă evenimentele au făcut ca el să fie întrerupt de mai multe ori. În final, s-a renunţat la difuzarea lui, pe motiv că „s-au primit telefoane din partea telespectatorilor, care reclamau stoparea difuzării peliculei“. „Păi, e posibil, ăia se împuşcau pe stradă şi el dă la televiziune «Ringul»? De altfel l-au şi oprit într-un sfert de oră. Faci «Ringul» când arăţi ca Stallone! Dar nu, ţie îţi cade fleaşca şi te baţi cu Boghiţă! El era ăl mai frumos, ăl mai potent, ăl mai deştept, ăl mai ăla!“, comenta, ironic, acum câţiva ani, regretatul Alexandru Herescu, interpretul lui Cotyso din filmul „Dacii“.

„Ştefănescu e un mitocan, un mitoman şi un maladiv“

07.01.1983 STRICT SECRET / EXEMPLAR UNIC

„Comisarul“

Ora 18.40. Cheamă. „Comisarul“ discută cu regizoarea Bostan.

B.se interesează dacă C. a început să lucreze la filmul „Ringul“, deoarece ea are impresia că se fac mişcări în căutarea unui coproducător străin. C. declară că el a început filmul. Când i-a adus un coproducător, ŞTEFĂNESCU, care e un mitocan, un mitoman şi un maladiv, a respins ideea. Dacă va mai întâmpina greutăţi de la ŞTEFĂNESCU, C. va face un memoriu la cel mai înalt nivel. C. arată că el şi B. au realizat coproducţii şi sunt singurii care au adus valută, nu ca PINTILIE şi CIULEI care au plecat şi au cheltuit şi bani. B. reproduce aprecierea proastă a lui ŞTEFĂNESCU pentru un regizor în faţa lui Horia Constantin. Probabil că aşa se vorbeşte despre ei toţi şi asemenea aprecieri ajung şi mai sus. C. este de părere că mai sus sunt apreciaţi aşa cum trebuie. C. consideră că sunt trataţi astfel pentru că nu au o asociaţie. Trebuie să vorbească cu MUREŞAN şi cu alţii, să ridice din nou asociaţia, ca să se opună lui ŞTEFĂNESCU. B. a auzit că miercuri e o şedinţă cu regizorii, i-a spus-o din întâmplare FERNOAGĂ. Să nu fie cumva prilej ca să afle cum gândesc, că de când nu mai există asociaţia s-au cam retras. Cei doi sunt de acord că trebuie să facă front comun în faţa lui ŞTEFĂNESCU, pus să-i „bărbierească“ pe regizori.

(C.N.S.A.S. Fond „I“, dosar nr. 372, vol. 3, f. 2-3)

„Nicolaescu este foarte irascibil şi nervos, având de câteva ori pe zi izbucniri nervoase“

U.M. 0800 12.07.1983

Sursa: Rădulescu

Cpt. Baciu

NOTĂ

Despre realizarea filmului „Ringul“ în regia lui Sergiu Nicolaescu relatez următoarele: Filmul „Ringul“ a fost conceput de Nicolaescu ca realizare în cea mai mare parte în R.F.G. - în colaborare cu firmele cu care el conlucrează. Întrucât acest lucru nu a fost iniţial aprobat, a cerut ca măcar o parte din filmări să se realizeze în R.F.G. Nici aceasta nu s-a aprobat, cerându-i-se să restructureze în mod corespunzător scenariul. Nicolaescu a acceptat în principiu, dar nu a încetat să caute soluţii, ceea ce până la urmă a reuşit. Astfel, în călătoria făcută în martie a.c. în Berlinul Occidental, a obţinut un contract de colaborare cu producătorul Mandero - de la care obţine o cantitate de peliculă, plata a doi actori / un prezentator german şi o actriţă franţuzoaică de 17 ani, precum şi o serie de materiale de reclamă, becuri, costume, pe care le-a adus personal în călătoria pe care a făcut-o în iunie - iulie a.c. Călătoriile ce le face în R.F.G. sunt foarte dese, iar anunţarea deplasărilor le face deseori cu o zi-două înainte, creând dificultăţi în procesul de desfăşurare a filmării: întreruperi, etc. Astfel, a adus în iulie circa 1.500 de becuri divers colorate, videocasetofon şi altele, pe care a anunţat că trebuie să le ducă în întregime înapoi lui Mandero, chiar dacă se defectează. Sergiu Nicolaescu este în acelaşi timp numit de Mandero delegat al acestui producător pentru filmul „Zaharias“, pe care îl realizăm în prestare de serviciu la Centrul de Producţie Cinematografică Buftea. Din cauza întârzierii în filmările la „Ringul“ şi plecării între 1 şi 15 august a operatorilor Marian Stanciu şi Girardi Nic în R.F.G. pentru filmările de acolo, a trebuit ca studioul să caute acum, la 12 iulie, un înlocuitor al lui Marian Stanciu la imaginea pentru „Zaharias“, filmări ce se vor realiza la Bucureşti, Braşov şi Sighişoara. Deşi acest lucru crează dificultate, filmul fiind pe 16 mm şi Marian Stanciu cunoscând toate problemele acestea tehnice ale filmului, Sergiu Nicolaescu a declarat pe 11 iulie că aranja el cu producătorul german ca acesta să nu facă probleme. Menţionez că toate colaborările pentru care Nicolaescu este plătit în valută se contractează prin ARIA. În ultima perioadă datorită unei suprasolicitări la care se supune singur, Nicolaescu este foarte irascibil şi nervos, având de câteva ori pe zi izbucniri nervoase însoţite de insulte şi jigniri adresate colaboratorilor săi. Astfel, acum o săptămână l-a insultat grav în public pe Nic Girardi, operatorul său de imagine cu care a realizat mai multe filme. Acesta (Girardi) a declarat ulterior că nu va mai lucra cu Nicolaescu, dar ulterior lucrurile s-au potolit. De asemenea, a insultat-o public chiar pe soţia sa, Gabriela Nicolaescu (fostă Bubă) care este pictoriţa de costume la filmul său (pe contract). Această oboseală excesivă se datorează faptului că se angajează la prea multe acţiuni în acelaşi timp („Ringul“, „Zaharias“, scurtmetrajele pe care le realizează pentru o firmă din R.F.G., „Coroana de foc“, unde de asemenea reprezentantul firmei R.F.G.-iste care colaborează cu Europa Film din Paris, condusă de Cohen şi Raluca Nathan). La „Ringul“ face şi rolul principal de boxer, pentru care s-a antrenat câteva luni, iar acum, la filmare, acest lucru îi cere un efort deosebit şi în care el doreşte în mod expres să se evidenţieze. Nicolaescu este foarte mândru de atmosfera tipic occidentală pe care a creat-o la Sala Polivalentă datorită recuzitei aduse de el. La sugestia unui colaborator de la TV, a cărui soţie este în baletul barului „Melody“ din Mamaia, Nicolaescu a adus acest balet la Bucureşti, să participe la o scenă din film, colaboratorul TV promiţând să facă reclamă lui Sergiu şi filmului în emisiunile TV, lucru pe care, după cum se ştie, l-a şi făcut.

(C.N.S.A.S. Fond „I“, dosar nr. 372, vol. 1, f. 53-54)