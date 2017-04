Confuzie: Carrie Fisher nu va apărea, de fapt, în al nouălea episod „Star Wars“

Todd Fisher, dratele actriţei, a dezvăluit pentru New York Daily News că el şi nepoata sa, Billie Lourd, au acordat studiourilor Disney şi Lucasfilm permisiunea de a folosi o serie de filmări recente ale surorii sale în lungmetrajul „Star Wars: Episode IX“, ce va fi lansat pe marile ecrane în 2019. A existat o confuzie legată de apariţia actriţei Carrie Fisher în „Star Wars“, după „The Last Jedi“, pe care l-a filmat înainte de moartea sa în decembrie 2016.

„Am terminat totul la episodul VIII şi Carrie a fost absolut fenomenală în film. Suntem fericiţi că am putut să teminăm filmările (pentru „The Las Jedi“, n.r)“, a declarat Kathleen Kennedy. „Din păcate, Carrie nu va fi în episodul IX“, a adăugat ea.

Filmul „Star Wars: The Last Jedi“, scris şi regizat de Rian Johnson, îi are în rolurile principale pe Mark Hamill şi regretata Carrie Fisher, alături de Adam Driver, Daisy Ridley şi John Boyega. Actriţa Carrie Fisher finalizase filmările de la această peliculă cu puţin timp înainte de a muri, în decembrie 2016.

Lungmetrajul „Star Wars: The Last Jedi“ va fi lansat pe 15 decembrie. Lucafilm a lansat deja trailer-ul noului film, live stream, în lumea întreagă. „The Last Jedi“ urmează evenimentelor relatate în „The Force Awakens“ (2015) şi reprezintă următorul film din seria „Star Wars“.

Carrie Fisher, a murit la vârsta de 60 de ani, pe 27 decembrie 2016, în urma unui stop cardiac. În ziua următoare, mama ei, actriţa Debbie Reynolds, a murit din cauza unui atac cerebral la vârsta de 84 de ani.