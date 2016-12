Cine este vedeta de cinema ale cărei filme au generat cele mai mari încasări în 2016, potrivit Forbes

Scarlett Johansson a adus cei mai mulţi bani

Jurnaliştii de la Forbes au dezvăluit că cele două filme cu Scarlett Johansson au generat împreună încasări de 1,2 miliarde de dolari pe plan mondial.

Vedeta americană i-a depăşit la limită pe Chris Evans şi Robert Downey Jr., colegii ei din filmul „Captain America: Civil War“, clasaţi la egalitate pe poziţia a doua. Această peliculă, în care apar supereroi din universul Marvel, a fost filmul cu cele mai mari încasări din 2016 după ce a vândut bilete în valoare de 1,15 miliarde de dolari pe plan mondial.

Actriţa australiană Margot Robbie a ocupat locul al patrulea, graţie rolurilor interpretate în două filme produse de Warner Bros, „Suicide Squad“ şi „The Legend of Tarzan“, care au generat împreună încasări de 1,1 miliarde de dolari.

Actriţa Amy Adams se află pe poziţia a cincea, cu 1,04 miliarde de dolari, graţie rolurilor din filmele „Arrival“ şi „Batman v Superman: Dawn of Justice“.

Top-grossing actors of 2016:



1. Scarlett Johansson

2. Chris Evans

Robert Downey Jr. (tie)

4. Margot Robbiehttps://t.co/u8bcu6GRxu pic.twitter.com/LmDQUZQa4u — Forbes (@Forbes) December 27, 2016

Topul 10 este completat de actorii Ben Affleck („Batman v Superman: Dawn of Justice“ şi „The Accountant“ - 1,02 miliarde de dolari), Henry Cavill („Batman v Superman: Dawn of Justice“ - 870 milioane de dolari), Ryan Reynolds („Deadpool“ şi „Criminal“ - 820 milioane de dolari), Felicity Jones („Rogue One: A Star Wars Story“, „Inferno“ şi „A Monster Call“ - 805 milioane de dolari) şi Will Smith („Suicide Squad“ şi „Collateral Beauty“ - 775 milioane de dolari).

Topul Forbes a fost dominat de actori care au jucat în 2016 în filme cu supereroi şi inspirate din benzi desenate. Jurnaliştii revistei Forbes au realizat acest clasament bazându-şi calculele pe vânzările globale de bilete la filmele în care au fost distribuiţi cei mai în vogă actori de la Hollywood, însă nu a ţinut seama de peliculele de animaţie, precum „Finding Dory“, care a ocupat locul al doilea în box office-ul mondial din 2016, cu încasări de 1,02 miliarde de dolari.