Cine este actorul care îl va juca pe Hugh Hefner într-un film biografic dedicat fondatorului Playboy

Actorul şi cântăreţul american Jared Leto (45 de ani), liderul trupei 30 Seconds to Mars, va fi cel care va juca rolul fondatorului Playboy, Hugh Hefner, care a murit pe 27 septembrie, la vârsta de 91 de ani, într-un film biografic ce va fi realizat de producătorul şi regizorul american Brett Ratner (48 de ani), scrie News.ro.

„Jared este un vechi prieten. Când a auzit că am achiziţionat drepturile asupra poveştii lui Hef, mi-a spus: Vreau să-l joc, vreau să-l înţeleg. Şi chiar cred că Jared poate face asta. Este unul dintre cei mai mari actori de astăzi”, a declarat regizorul.

Proiectul este în dezvoltare prin compania RatPac Entertainment, deţinută chiar de Brett Ratner. Producătorul are în vedere realizarea acestui film încă din 2007, când Robert Downey Jr. ar fi trebuit să îl joace pe Hugh Hefner.





Actorul Jared Leto îl va juca pe Hugh Hefner într-un film despre viaţa regretatului magnat FOTO Getty Images

Când au expirat drepturile de autor, ele au fost cumpărate de producătorul Jerry Weintraub („Ocean's Eleven” şi „Westworld”) pentru Warner Bros. După moartea lui Weintraub în anul 2015, Ratner a preluat drepturile pentru compania sa.

„Ţelul meu este să fac din acest film un eveniment“, a spus Ratner.

În luna aprilie a anului în curs, regizorul l-a invitat pe Jared Leto în Reşedinţa Playboy la premiera seriei documentare „American Playboy: The Hugh Hefner Story“, chiar în ziua în care Hugh Hefner împlinea 91 de ani. Ratner spera să-I facă cunoştinţă actorului cu omul pe care urma să-l interpreteze în film, dar magnatul nu se simţea prea bine în acea zi, iar întâlnirea dintre cei doi nu a mai avut loc, scrie Hollywood Reporter. Ratner intenţionează, de asemenea, să refacă show-ul „Playboy After Dark“ găzduit de Hefner, în anul 1960.





Brett Ratner, alături de actorul Jared Leto, în reşedinţa Playboy FOTO Getty Images

Cel mai recent film în care apare Jared Leto este „Blade Runner 2049”





Jared Leto, născut pe 26 decembrie 1971, este un actor, cântăreţ, producător de film, muzician şi manechin american, care şi-a început cariera de actor cu un rol în serialul de televiziune „My So-Called Life“. A devenit cunoscut şi apreciat şi în cinematografie, graţie rolurilor secundare pe care le-a jucat în filme precum „The Thin Red Line“ (1998), „Fight Club“ (1999) şi „American Psycho“ (2000), însă celebritatea i-a fost adusă de interpretarea spectaculoasă din filmul „Requiem For a Dream“, regizat de Darren Aronofsky.







Jared Leto, care este şi solistul trupei rock 30 Seconds to Mars, a continuat să combine cu succes cariera de muzician cu cea de actor şi a jucat în pelicule de succes, precum „Panic Room“, „Alexander“, „Lord of War“, „Lonely Hearts“, „Chapter 27“ şi „Mr. Nobody“. În anul 2013, a câştigat premiul Oscar pentru rolul secundar din filmul „Dallas Buyer's Club“. În 2016, a atras atenţia prin interpretarea personajului negativ The Joker în filmul „Suicide Squad“, care s-a dovedit un succes de box office. Cel mai recent film în care apare, alături de Harrison Ford şi Ryan Gosling, este „Blade Runner 2049“.