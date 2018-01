Ce recomandări fac producătorii de film de la Hollywood pentru prevenirea hărţuirii sexuale

Între recomandările lansate vineri de Sindicatul Producătorilor Americani (Producers Guild of America - PGA) se numără aceea ca la toate producţiile să fie organizate traininguri împotriva hărţuirii sexuale pentru toţi membrii echipelor şi distribuţiilor, înainte de startul fiecărui sezon.

PGA îndeamnă producătorii să desfăşoare întâlniri şi sesiuni de casting într-un mediu „profesional, sigur şi confortabil”.

„Ca producători, oferim leadership-cheie în crearea şi menţinerea unor medii de lucru bazate pe respect reciproc, aşa că este obligaţia noastră să schimbăm această cultură şi să eradicăm abuzul”, au transmis Gary Lucchesi şi Lori McCreary, copreşedinţi PGA.

Aceste recomandări iniţiale au fost făcute în octombrie de un grup special desemnat de PGA, după apariţia mai multor acuzaţii de comportament sexual neadecvat lansate la adresa mai multor personalităţi din industria de divertisment, inclusiv producătorul Harvey Weinstein. Acesta a fost acuzat de peste 70 de femei de abuz sexual, inclusiv viol.

Multe dintre acuzaţiile lansate la adresa lui Weinstein au fost făcute de actriţe care au spus că au fost trimise să îl întâlnească în camere de hotel, unde se afla singur. Weinstein a respins acuzaţiile, spunând că toate relaţiile sexuale pe care le-a întreţinut au fost consimţite. În octombrie, Harvey Weinstein a fost exclus din Sindicatul Producătorilor Americani.





„Este vorba despre a stabili tonul corect şi a avea comportamentul adecvat. Nu este de dorit ca oamenii să mai fie insensibili”





Potrivit lui Lori McCreary, aceste recomandări sunt mai cu seamă importante pentru producţiile independente care nu sunt realizate într-un studio de film sau de televiziune, cu contribuţia unui departament de resurse umane.

Gary Lucchesi a spus că aceşti „paşi” recomandaţi de PGA – a căror formă finală a fost dată de consiliul director al sindicatului – ar trebui să servească drept „bune practici” pentru cei 8.200 de membri ai Producers Guild of America.

„Este vorba despre a stabili tonul corect şi a avea comportamentul adecvat. Nu este de dorit ca oamenii să mai fie insensibili”, a mai spus Lucchesi.

Recomandările se referă şi la victimele hărţuirii sexuale, acestea fiind sfătuite de PGA să se adreseze autorităţilor în cazul în care consideră că a fost comisă o infracţiune, precum şi să noteze detalii despre un incident, imediat după ce acesta s-a petrecut.





Scandalul „Weinstein” a început pe 5 octombrie, după ce The New York Times şi The New Yorker au publicat articole în care mai multe femei îl acuzau pe producător de hărţuire sexuală. Între ele, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow şi Angelina Jolie, Cara Delevingne şi Salma Hayek, fotomodele şi angajate ale lui Harvey Weinstein. În plus, alte femei, între care se numără Rose McGowan, îl acuză de viol.







Scandalul sexual izbucnit odată cu lansarea primelor acuzaţii la adresa producătorului Harvey Weinstein a luat amploare, acuzaţii similare fiindu-le aduse mai multor personalităţi precum regizorul James Toback, actorul Kevin Spacey, producătorul Brett Ratner şi Roy Price, şeful Amazon Studios şi responsabilul de conţinut al Amazon Video.