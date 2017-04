Care este data de lansare a celui de-al nouălea film din seria „Star Wars“

„Star Wars: Episode IX“ va fi lansat pe 24 mai 2019, au anunţat, marţi, reprezentanţii studioului Disney, citaţi de Reuters.





Lansarea programată în luna mai va marca o schimbare de strategie a grupului Disney, întrucât precedentele două pelicule din această serie SF au fost lansate la jumătatea lunii decembrie, în timpul sezonului sărbătorilor de iarnă.





Disney nu a oferit alte detalii despre „Star Wars: Episode IX“, care va fi regizat Colin Trevorrow.





Franciza cinematografică „Star Wars“, creată de cineastul George Lucas, conţine deocamdată şapte filme SF, cu o acţiune plasată într-o galaxie îndepărtată. „Star Wars: Episode IX“ va încheia actuala trilogie „Star Wars“, care a început după ce grupul Disney a achiziţionat studioul Lucasfilm deţinut de George Lucas cu 4,06 miliarde de dolari în 2012.





„Star Wars: The Force Awakens“, în care au jucat mulţi actori din distribuţia filmului original ce a inaugurat franciza „Războiul stelelor“ în 1977, a fost lansat în decembrie 2015. Al doilea film din actuala trilogie „Războiul stelelor“, intitulat „Star Wars: The Last Jedi“, va fi lansat pe 15 decembrie 2017.





Tot marţi, grupul Disney a anunţat că lansarea oficială a celui de-al cincilea film din franciza „Indiana Jones“ a fost amânată pentru 10 iulie 2020.