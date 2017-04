Actriţa Carrie Fisher va apărea şi în al nouălea film din seria „Star Wars“

Todd Fisher a dezvăluit pentru „New York Daily News“ că el şi fiica actriţei Carrie Fisher, Billie Lourd, au acordat studiourilor Disney şi Lucasfilm permisiunea de a folosi o serie de filmări recente ale surorii sale în lungmetrajul „Star Wars: Episode IX“, ce va fi lansat pe marile ecrane în 2019. Carrie Fisher finalizase deja înainte să moară filmările pentru „Star Wars: The Last Jedi“.

„Amândoi am spus: «Da, cum să o scoţi pe Carrie din film?». Iar răspunsul e acesta: «Pur şi simplu nu poţi face asta»“, a declarat Todd Fisher, joi, la TCM Classic Film Festival din Los Angeles.

Todd Fisher spune că nu ştie cu exactitate cât de consistent va fi rolul surorii sale din „Star Wars: Episode IX“, un film a cărui intrigă este păstrată în mare secret de producătorii americani şi care va fi regizat de Colin Trevorrow.

Luna trecută, Bob Iger, CEO-ul grupului Disney, a spus că filmul „Star Wars: The Last Jedi“ nu va fi modificat în urma morţii actriţei Carry Fisher. Anterior, surse au dezvăluit pentru The Hollywood Reporter că Prinţesa Leia urma să deţină un rol mult mai consistent în „Episode IX“ decât cel din „The Last Jedi“, un film regizat de Rian Johnson.

În urma unor zvonuri apărute pe internet, care sugereau că tehnicile de grafică pe computer (CGI) vor fi utilizate pentru ca Prinţesa Leia să poată fi inclusă în următoarele filme din saga „Star Wars“, studiourile Disney şi Lucasfilm au dat publicităţii o declaraţie comună, în ianuarie, în care au precizat că nu există planuri ce vizează recreearea digitală a acestui personaj interpretat de Carrie Fisher. Această tehnologie a fost însă utilizată pentru filmul „Rogue One: A Star Wars Story“, lansat în decembrie 2016, ce a inclus o scenă cu o versiune recreată pe computer a actriţei americane.

Săptămâna viitoare, la evenimentul „Star Wars Celebration“, ce va avea loc în oraşul Orlando din statul american Florida, actorul Mark Hamill, interpretul personajului Luke Skywalker, va prezenta un eveniment comemorativ dedicat actriţei Carrie Fisher. În acelaşi eveniment va fi prezentat şi primul trailer oficial al filmului „Star Wars: The Last Jedi“.

Carrie Fisher a murit la vârsta de 60 de ani, pe 27 decembrie 2016, în urma unui stop cardiac. În ziua următoare, mama ei, actriţa Debbie Reynolds, a murit din cauza unui atac cerebral la vârsta de 84 de ani.

Carrie Fisher, născută pe 21 octombrie 1956, a fost fiica actriţei Debbie Reynolds şi a cântăreţului Eddie Fisher. A devenit celebră cu rolul Prinţesei Leia din trilogia iniţială a francizei „Star Wars“ (1977-1983), pe care l-a reluat şi în cel mai recent film din această serie, „Star Wars: Trezirea Forţei“ (2015). S-a remarcat şi în alte filme, precum „Şampon/ Shampoo“ (1975), „Fraţii Blues/ The Blues Brothers“ (1980), „Hannah şi surorile ei/ Hannah and Her Sisters“ (1986), „Vecinii/ The Burbs” (1989) şi „Când Harry a cunoscut-o pe Sally/ When Harry Met Sally“ (1989). Actriţa americană a scris patru romane şi trei volume de memorii şi a fost căsătorită cu muzicianul Paul Simon în perioada 1983-1984.