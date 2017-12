Weinstein respinge acuzaţia că le-a împiedicat pe actriţele Ashley Judd şi Mira Sorvino să joace în „Stăpânul inelelor”

Holly Baird, purtătoarea de cuvânt a producătorului hollywoodian, a declarat că Harvey Weinstein şi fratele său, Bob Weinstein, „nu au avut nicio contribuţie la castingul pentru «Stăpânul inelelor/ Lord of the Rings»”.

Potrivit lui Holly Baird, Ashley Judd a fost ulterior distribuită de Weinstein în două filme – „Frida” şi „Crossing Over”.

Holly Baird a adăugat că Mira Sorvino l-a sunat pe Weinstein în acest an pentru a îl întreba dacă soţul ei, actorul Christopher Backus, ar putea fi distribuit în serialul de televiziune „Six”, pe care el îl producea, iar acesta a acceptat.

Pe de altă parte, Judd a scris vineri pe Twitter că îşi aminteşte că a discutat în detaliu cu Jackson despre „Lord of the Rings”, dar apoi, „brusc, nu a mai auzit nimic de la el”.

Sorvino a scris pe Twitter că a izbucnit în plâns atunci când a citit declaraţia lui Jackson, pe care a spus că a fost pentru ea „o confirmare că Harvey Weinstein a provocat deraierea carierei sale”, aşa cum suspecta.

Regizorul, scenaristul şi producătorul Peter Jackson, premiat de trei ori cu Oscar, l-a acuzat pe Harvey Weinstein, vineri, că a orchestrat în urmă cu mai multe decenii o campanie de defăimare împotriva actriţelor Ashley Judd şi Mira Sorvino, care ulterior l-au acuzat de hărţuire sexuală pe producătorul hollywoodian.

Jackson a lucrat cu Harvey Weinstein şi cu fratele său, Bob Weinstein, în primele faze de dezvoltare a proiectului „Stăpânul inelelor/ The Lord of the Rings”. Regizorul a spus că fraţii Weinstein s-au comportat ca doi „huligani mafioţi de mâna a doua”.

Peter Jackson a mai spus că nu a avut cunoştinţe despre acuzaţiile de hărţuire sau agresiune sexuală împotriva lui Weinstein, dar producătorul a făcut presiuni asupra lui pentru a nu le angaja pe actriţele Ashley Judd şi Mira Sorvino. Ambele actriţe s-au numărat printre primele femei care l-au acuzat în mod public pe Weinstein de comportament sexual inadecvat.

„Îmi amintesc că Miramax ne-a spus că ar fi un coşmar să colaborăm cu ele şi că ar trebui să le evităm cu orice preţ. Acest lucru se întâmpla probabil în anul 1998. La acea vreme, nu aveam niciun motiv să avem îndoieli în privinţa a ceea ce ne spuneau aceşti băieţi. Însă, acum realizez că, probabil, aceasta a fost o campanie de defăimare organizată de Miramax”, a spus Peter Jackson pentru Fairfax New Zealand.

„Acum suspectez că ne-au dat informaţii false despre aceste două femei talentate – şi ca rezultat direct, numele lor au fost retrase de pe lista noastră de casting”, a adăugat cineastul neozeelandez.

Miramax s-a retras din proiectul „The Lord of the Rings”, care a fost preluat apoi de New Line şi lansat drept o trilogie care a înregistrat un succes uriaş.

Scandalul „Weinstein” a început pe 5 octombrie, după ce The New York Times şi The New Yorker au publicat articole în care mai multe femei îl acuzau pe producător de hărţuire sexuală. Între ele, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow şi Angelina Jolie, Cara Delevingne şi Salma Hayek, fotomodele şi angajate ale lui Harvey Weinstein. În plus, alte femei, între care se numără Rose McGowan, îl acuză de viol.

Harvey Weinstein a negat acuzaţiile, spunând că toate relaţiile sexuale pe care le-a întreţinut au fost consimţite.

Producătorul a fost concediat din Weinstein Co., după ce anunţase că se retrage pentru o perioadă nedeterminată de la cârma firmei pe care a înfiinţat-o împreună cu fratele lui, Bob. Harvey Weinstein a demisionat apoi din consiliul de conducere al companiei.

Mai mulţi laburişti, membri ai Parlamentului, i-au cerut prim-ministrului Theresa May să retragă titlul de Comandor al Imperiului Britanic pe care producătorul Harvey Weinstein l-a primit în 2004.

Soţia lui Harvey Weinstein, Georgina Chapman, cofondatoare a brandului de lux Marchesa, a anunţat, pe 10 octombrie, că se desparte de producător, pentru „acţiunile sale de neiertat”.

Emmanuel Macron a spus că a început procedurile de retragere a Ordinului Naţional al Legiunii de Onoare acordat în 2012 lui Harvey Weinstein.

BAFTA (British Film Academy of Film and Television Arts) i-a retras producătorului statutul de membru. În plus, consiliul Academiei de Film Americane a votat „cu mult peste majoritatea de două treimi care era necesară” pentru ca lui Harvey Weinstein să îi fie retras titlul de membru. El a fost dat afară din rândul membrilor Sindicatului Regizorilor Americani (DGA) şi ai The Television Academy.

Potrivit unui raport publicat de The New York Times, Harvey Weinstein şi-a acoperit comportamentul de prădător sexual timp de mai multe decenii cu ajutorul unei reţele de complici, între care s-au numărat jurnalişti de la publicaţia tabloidă National Enquirer şi reprezentanţi ai Creative Artists Agency.

Weinstein este investigat de poliţia din Los Angeles, Beverly Hills, New York şi Londra pentru mai multe acuzaţii de agresiune sexuală. El a fost dat în judecată de mai multe femei.

Producţiile cinematografice la care a lucrat Harvey Weinstein însumează peste 300 de nominalizări la Oscar şi 81 de premii oferite de Academia de Film Americană. El a primit un premiu Oscar pentru filmul ”Shakespeare in Love”.

Scandalul sexual izbucnit odată cu lansarea primelor acuzaţii la adresa producătorului Harvey Weinstein a luat amploare, acuzaţii similare fiindu-le aduse mai multor personalităţi precum regizorul James Toback, actorul Kevin Spacey, producătorul Brett Ratner şi Roy Price, şeful Amazon Studios şi responsabilul de conţinut al Amazon Video.