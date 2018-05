VIDEO „Am fost violată de Harvey Weinstein aici, la Cannes“: festivalul de film s-a încheiat cu un discurs #MeToo

Festivalul de Film de la Cannes de anul acesta a fost primul de la scandalul hărţuirilor sexuale care a declanşat mişcarea #MeToo, astfel că de la gala de închidere nu au lipsit momentele dedicate cauzelor femeilor. A ieşit în evidenţă discursul actriţei italiene Asia Argento, una dintre primele care l-a acuzat pe scenă de viol pe producătorul căzut în dizgraţie Harvey Weinstein.

Înainte de anunţarea primului premiu din competiţie, actriţa a anunţat în faţa a peste 3.000 de spectatori de la Grand Palais Lumière: „Am câteva cuvinte de spus: În 1997, am fost violată de Harvey Weinstein aici, la Cannes. Aveam 21 de ani. Acest festival era terenul lui de vânătoare. Vreau să fac o predicţie: Harvey Weinstein nu va mai fi niciodată binevenit aici. Va trăi în ruşine, ocolit de comunitatea cinematografică care, odată, l-a primit cu braţele deschise şi i-a acoperit crimele“.

Actriţa, cunoscută pentru „Incompresa“ (2014), pe care l-a regizat, şi rolul din „The Heart Is Deceitful Above All Things” (2004), a continuat: „Chiar şi în această seară, printre voi, se află cei care ar trebui să fie traşi la răspundere pentru un comportament care nu are ce căuta în industrie... Vă ştiţi şi, mai important, noi ştim cine sunteţi şi nu vă vom mai permite să scăpaţi cu asta“.

Cea de-a 71-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes s-a încheiat sâmbătă seară, când filmul „Shoplifters”, de Kore-Eda Hirokazu, a fost recompensat cu prestigiosul trofeu Palme d’Or.

Al doilea premiu ca importanţă după Palme d'or, Grand Prix, a fost câştigat de satira anti-rasism a regizorului american Spike Lee, bazată pe povestea reală a unui poliţist negru care s-a infiltrat în anii 70 în Ku Klux Klan.