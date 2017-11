Un nou nume de la Hollywood îl acuză pe Kevin Spacey de agresiune sexuală: Am povestit aceste lucruri doar terapeutului

Kevin Spacey a fost premiat cu un Glob de Aur pentru rolul din „House of Cards“ FOTO AP

Într-un interviu pentru Radar, Tony Montana a povestit că, în 2003, se afla într-un local unde Kevin Spacey şi-a făcut apariţia cu un grup de prieteni. Actorul l-a abordat, i-a făcut avansuri şi deşi a fost refuzat a insistat.

„M-am dus la bar să-mi comand ceva de băut şi atunci a venit la mine şi şi-a pus braţul în jurul gâtului meu. Mi-a spus să plecăm împreună, apoi şi-a pus mâna în zona mea genitală şi m-a strâns cu putere. Era beat şi mi-a spus: «Asta înseamnă proprietate». I-am dat degetele peste cap pentru a-l convinge să mă elibereze din strânsoare. Mi-am plătit băutura şi am plecat repede de lângă el“, a povestit Montana.

Cineastul susţine că Spacey nu a renunţat şi l-a urmărit până la baie: „L-am întors cu faţa spre uşă şi l-am împins. Unul dintre prietenii lui era acolo şi i-am spus că ar face bine să aibă grijă de el.“

Montana, care la momentul presupusului incident avea 30 de ani, spune că a fost ultima dată când l-a văzut pe actor, precizând că nu a povestit nimănui cele întâmplate, cu excepţia terapeutului.

„Am suferit de tulburare de stres post-traumatic timp de şase luni. M-a făcut să mă simt vulnerabil, umilit. De fiecare dată când intram într-un bar, eram atent să nu fie el acolo“, a precizat regizorul

Montana spune că s-a decis să facă această mărturisire după ce a citit declaraţiile actorului Anthony Rapp, care la rândul lui l-a acuzat pe Kevin Spacey că i-a făcut avansuri sexuale pe vremea când avea 14 ani.

„Nu este un lucru despre care oamenii vorbesc deschis. Încă există sentimentul că e ciudat. Încă simt ce am simţit şi atunci. Am ascuns această amintire până când am auzit povestea lui Anthony. Când încerci să realizezi ceva în această industrie, ai nevoie de oameni care te inspiră, care te ajută să mergi mai departe. Ai parte de experienţe urâte, dar trebuie să continui“, a mai declarat Montana (foto jos, credit IMDb).

Întreaga poveste aici. Amintim că actorul Kevin Spacey se află în centrul unui scandal ce pare să capete amploare. Anthony Rapp (46 de ani), cunoscut pentru rolul din „Star Trek: Discovery“, a povestit cum Kevin Spacey i-a făcut avansuri sexuale când avea 14 ani, spunând că acel incident i-a marcat existenţa. La scurt timp, Spacey a publicat un mesaj pe Twitter în care îi cere iertare, precizând însă că nu-şi aminteşte cu exactitate ce s-a întâmplat în acea noapte, având în vedere că era sub influenţa alcoolului şi că au trecut 30 de ani de atunci.

Mesajul integral aici. Totodată, Spacey a pus capăt speculaţiilor şi a recunoscut că este gay, făcând o precizare care i-a înfuriat pe mulţi: „Povestea asta (referindu-se la cele relatate de Rapp – n.r.) m-a încurajat să vorbesc şi despre alte lucruri. (...).“

Acum, Kevin Spacey este pus la zid atât de fani, cât şi de oamenii din industrie care susţin că dezvăluirea orientării sale sexuale nu este altceva decât o „fumigenă PR-istică“ menită să diminueze prejudiciile de imagine care îi sunt aduse prin dezvăluirile lui Rapp.

Mai mult, imaginea şi cariera lui Spacey, unul dintre cei mai apreciaţi actori ai generaţiei sale, sunt puternic afectate de scandalul sexual. Reprezentanţii platformei Netflix au decis să încheie drama politică „House of Cards“, unul dintre cele mai de succes seriale din ultimii ani şi în care Kevin Spacey joacă rolul principal, după sezonul şase. Anunţul a fost făcut la mai puţin de 24 de ore după acuzaţiile formulate la adresa actorului, care a câştigat numeroase premii, inclusiv un Glob de Aur, pentru interpretarea preşedintelui american Frank Underwood.

Totodată, International TV Academy a anunţat că îi retrage actorului premiul onorific International Emmy Founders, pe care urma să îl primească. Spacey, premiat cu Oscar pentru rolurile din „Suspecţi de serviciu“ (1995) şi „American Beauty“ (1999), urma să primească acest trofeu la cea de-a 45-a gală a premiilor International Emmy, care va avea loc la New York pe 20 noiembrie.