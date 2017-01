Un actor a fost împuşcat mortal în Australia în timpul filmărilor pentru un videoclip

Actorul, care avea în jur de 20 de ani, a suferit o rană mortală în zona pieptului, în interiorul barului Brooklyn Standard din centrul oraşului Brisbane, a precizat Poliţia din statul australian Queensland.

Mai multe focuri de armă au fost trase în timpul filmărilor, luni, în jurul orei locale 14.00 (04.00 GMT), a precizat inspectorul de poliţie Tom Armitt.

Videoclipul era turnat pentru una dintre piesele grupului hip-hop Bliss n Eso, ai cărui membri sunt originari din Sydney.

Managerii trupei au dat publicităţii un comunicat de presă în care au confirmat decesul tânărului actor.

„Echipa de producţie a videoclipului colaborează la această oră cu Poliţia, pe care o ajută în anchetă. În acest moment nu putem să facem alte comentarii pe această temă“, se afirmă în acea declaraţie oficială.

Membrii grupului Bliss n Eso nu erau prezenţi la faţa locului în acel moment.

We're incredibly saddened by the tragic incident that occurred today. Our hearts and prayers go out to the victim's family and friends. pic.twitter.com/3a6Z8uiTDM